Hyundai testa a casa della Roma i motori del futuro

Il quartiere generale della Roma è stato scelto da Hyundai per un test davvero speciale a bordo della Kona elettrica

I ritiri delle squadre di calcio sono spesso pieni delle supercar tanto amate dai eroi con i tacchetti. Questa volta, invece, un campo di allenamento, per la precisione quello di Trigoria, dove si allena la Roma, è stato il teatro di un evento molto particolare legato ai motori organizzato da Hyundai.

Hyundai: la Kona dribbla ogni dubbio a Trigoria

Un gruppo di giornalisti, nonostante l’acqua incessante piovuta dal cielo, ha potuto provare la nuova Tucson ibrida dopo avere incontrato il preparatore atletico e il nutrizionista della Roma, convocati per spiegare i fondamenti che regolano il corpo umano e facendo un interessante paragone con quello che avviene con motore. Alla base c’è un concetto comune: per ottenere prestazioni di alto livello, bisogna utilizzare il carburante giusto.

Concetto che, in questo caso, viene declinato sulle auto ibride, plugin o elettriche. Hyundai Kona elettrica ne è un esempio ben riuscito, coniugando prestazioni di tutto rispetto e una bella linea. Le leve al volante consentono di modulare la frenata per ricaricare le batterie mentre l’acceleratore è ben tarato per garantire una iena risposta alle sollecitazioni.