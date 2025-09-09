Hyundai Three, la concept che diventa realtà: nel 2026 l’elettrica sarà di serie

CERCA SU INFOMOTORI
Hyundai accelera sull’elettrico con la Three, la nuova compatta a zero emissioni destinata a entrare in produzione nel 2026. Presentata come concept all’IAA Mobility di Monaco, la vettura anticipa all’80% le forme e i contenuti del modello che vedremo su strada, come confermato da Simon Loasby, responsabile dello Hyundai Design Center di Seul.

Un design che guarda al futuro

Ispirata in parte alla Veloster del 2011, ma con un’impronta del tutto nuova, la Hyundai Three è stata sviluppata sul pianale della Kia EV3, sfruttando le sinergie del gruppo coreano. L’idea di stile nasce – spiega Nicola Danza, responsabile del design esterni europeo – da un concetto innovativo: cofano, fiancata e montante posteriore collegati come tre fogli di metallo intersecati.

Il risultato è un’auto dalle proporzioni compatte e sportive, caratterizzata da:

  • portiere ad armadio, per un effetto scenico e funzionale;

  • superfici vetrate colorate in verde lime;

  • cerchi con razze sottili quasi completamente coperte, a beneficio dell’aerodinamica;

  • fanali a pixel estesi in larghezza sotto un originale spoiler trasparente “a coda d’anatra”;

  • mascherina anteriore capace di proiettare animazioni luminose interattive.

Curiosa anche la soluzione al posteriore: il massiccio estrattore integra altoparlanti che riproducono un rombo artificiale, simulando il sound di un motore sportivo a benzina.

Interni minimal, ma sorprendenti

L’abitacolo segue un approccio minimalista e futurista. Le poltrone anteriori avvolgenti sembrano elementi d’arredo, mentre i due sedili posteriori, nonostante siano molto infossati, garantiscono comfort sufficiente anche per adulti. Non mancano riferimenti al mondo digitale: il piccolo satellite accanto al volante monorazza richiama l’estetica di un Game Boy, a sottolineare il legame con i linguaggi della cultura pop e dei videogiochi.

Dal concept alla strada

Con la Three, Hyundai non si limita a presentare un esercizio di stile: l’arrivo sul mercato è già fissato per il 2026, con una versione di serie molto vicina a quella vista a Monaco. La vettura si inserirà nel segmento delle compatte elettriche a quattro porte, con l’obiettivo di conquistare un pubblico giovane e attento alle nuove tendenze, grazie a un mix di design distintivo, tecnologia e sostenibilità.

Il futuro elettrico di Hyundai passa anche da qui: la Three promette di essere una protagonista nel nuovo corso stilistico e industriale della casa coreana.

