I 10 migliori set Lego di auto e veicoli

Quali sono le più belle auto e i più bei veicoli costruiti con i mattoncini colorati LEGO, quelli che all'estero sono conosciuti come "bricks"? Scopriamolo assieme

Di set LEGO meravigliosi ce ne sono davvero tanti ed è difficile indicare i più belli in assoluto. Oggi vogliamo però cimentarci nell’impresa e provare a mettere in evidenza alcuni dei set LEGO più belli di sempre realtivamente al mondo delle auto e dei veicoli a motore. L’amore degli appassionati verso i colorati mattoncini cresce a dismisura e l’azienda danese offre sempre più alternative: dalle auto da corsa ai fuoristrada, dalle imbarcazioni agli elicotteri.

I “bricks”, come i mattoncini sono conosciuti all’estero, piacciono non soltanto ai bambini ma anche agli adulti, che forse anzi sono ancor più appassionati dei bimbi, quando si parla di LEGO. I set di successo e amati dai collezionisti sono decine, se non centinaia, per cui scegliere quelli più belli è impresa ardua: abbiamo optato per set ancora in produzione e altri invece fuori catalogo. Non abbiamo in alcun modo considerato il prezzo, ma solamente il nostro gradimento estetico dei vari veicoli. Sfogliate la gallery e… buon divertimento!