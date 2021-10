I Coldplay in tour con le batterie riciclate di BMW i3

"Siamo orgogliosi di collaborare con BMW per creare la prima batteria da spettacolo ricaricabile al mondo, che ci consentirà di alimentare i nostri concerti quasi interamente da energia pulita e rinnovabile", ha detto Chris Martin, leader dei Coldplay

Un tour mondiale se non a impatto zero, per lo meno quanto più sostenibile possibile: è il progetto che hanno intente i Coldplay che, per alimentare i propri spettacoli del Music Of The Spheres World Tour, hanno stretto una collaborazione con BMW con la casa tedesca che fornirà più di 40 batterie di BMW i3 riciclabili per fornire la potenza necessaria durante le esibizioni dal vivo.

Coldplay e BMW al lavoro per un tour a impatto zero

Le batterie di BMW i3, parzialmente riciclate, serviranno per fornire l’energia elettrica necessaria durante le esibizioni dal vivo della band (al posto dei tradizioni generatori diesel e benzina), rendendo i concerti più sostenibili e il tour il più ecologico nella storia della musica. Le batterie, inoltre, saranno ricaricate utilizzando fonti rinnovabili tra cui impianti solari, uno speciale pavimento cinetico posizionato negli stadi che sfrutterà il movimento del pubblico, bici elettriche e generatori alimentati da olio vegetale idrotrattato. La collaborazione tra BMW e Coldplay stabilisce nuovi parametri di riferimento che potrebbe diventare standard per l’intera industria della musica live.

“Siamo orgogliosi di collaborare con BMW per creare la prima batteria da spettacolo ricaricabile al mondo, che ci consentirà di alimentare i nostri concerti quasi interamente da energia pulita e rinnovabile“, ha detto Chris Martin, leader dei Coldplay. “La consapevolezza comune in fatto di sostenibilità ha portato a un intenso e creativo processo di co-creazione tra BMW e Coldplay – ha aggiunto Jens Thiemer, Senior Vice President Customer and Brand di BMW -. La canzone della campagna, Higher Power, che segna il lancio dei nostri modelli completamente elettrici BMW iX e BMW i4, così come la performance dei Coldplay al mondo virtuale di BMW di JOYTOPIA durante l’IAA Mobility, sono stati i primi punti salienti di una cooperazione di successo. Con l’uso delle batterie riciclate dei veicoli BMW i3 ora stiamo aiutando il tour mondiale dei Coldplay a diventare ancora più sostenibile“.