I colori più popolari per le auto nuove? Bianco, nero e grigio

Secondo l'ultimo rapporto di Axalta, 38 auto nuove su 100 sono vendute di colore bianco. In Europa, però, questa tonalità arriva a parimerito con il grigio, mentre a seguire troviamo il nero

La fine dell’anno equivale a tirare le somme su quanto fatto nei dodici mesi precedenti: un principio applicato in ogni settore, automotive incluso, dove di solito vengono stilate le classifiche sulla Casa produttrice che ha venduto di più oppure su quale modello ha avuto più successo in un determinato segmento. Stavolta, però, vi proponiamo qualcosa di diverso: conoscete il Global Automotive Color Popularity Report? Si tratta di un’indagine statistica condotta da Axalta, società americana leader nella fornitura di vernici liquide e in polvere che, puntualmente ogni anno, va ad indagare qual è stata la tinta più popolare tra le varie automobili vendute in ogni continente.

Volete sapere i risultati? Bè, non aspettatevi stravolgimenti epocali: il verdetto, infatti, è in linea con le precedenti edizioni del Report in questione, secondo il quale la tonalità preferita dagli automobilisti a livello globale è… il bianco, ormai al primo posto per ben dieci anni di fila! Con una percentuale di 38 auto su 100 vendute, questo colore (in variante Solid o Pearl) ha battuto il nero (19%) e anche il grigio, differenziato nella tinta tradizionale (15%) e in quella argentata (9%).

Questi quattro colori insieme, inoltre, rappresentano l’81% di tutte le auto vendute nei dieci Paesi finiti sotto la lente d’ingrandimento, vale a dire Nord America, Sud America, Europa, Russia, Africa, Giappone, Cina, India, Corea del Sud e parte del continente asiatico. Ma non è tutto: proseguendo nell’analisi fornita da Axalta, si scopre che gli automobilisti europei preferiscono il bianco tanto quanto il grigio, con una percentuale del 25% sul totale delle auto nuove acquistate quest’anno. In ogni caso, i risultati ottenuti confermano globalmente il bianco, il nero e il grigio come i tre colori principalmente scelti dai nuovi acquirenti: ciò che cambia da mercato a mercato è invece la quarta tonalità, rappresentata dal blu in Europa, Giappone e Corea del Sud, dal giallo in Cina e dal marrone in India.

Per quanto riguarda la frequenza di variazione delle tinte che si sono succedute negli anni, gli automobilisti europei hanno cambiato ben poco i loro gusti dal 1980, anno della prima rilevazione condotta da Axalta: nei primi sei report il colore preferito era il rosso, mentre dal 1987 al 1994 è stato il nero a dominare la scena, interrotta solamente nel 1995 per l’exploit del blu. Dopo altri due anni di vittoria, proseguiti fino al 1998, lo scettro è passato all’argento, primo in assoluto dal 1999 al 2019 prima dell’arrivo del bianco nell’anno appena terminato.