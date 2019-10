I cordoli dei circuiti di Formula 1 e MotoGP saranno uguali in tutte le piste

La MotoGP e la F1 inizieranno a collaborare insieme per aumentare la sicurezza dei cordoli in pista, che riceveranno presto una speciale vernice standardizzata

Quante volte abbiamo visto una monoposto da F1 o una moto da competizione passare su un cordolo… e perdere improvvisamente aderenza? I cosiddetti “killer kerbs” rappresentano una delle paure più profonde per un pilota, che una volta in pista è costretto a gestire le repentine perdite di grip causate dal riscaldamento delle gomme e dai trasferimenti di carico del mezzo che sta portando al limite.

Una situazione che va a condizionare la sicurezza sui circuiti di tutto il mondo, per la quale le rispettive Federazioni della Formula 1 e della MotoGP hanno deciso di lavorare insieme per determinare dei nuovi standard che valgano in maniera uniforme. Il progetto di collaborazione tra la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) e la FIM (Federazione Motociclistica Internazionale) punta l’attenzione proprio sui cordoli, che presto riceveranno una verniciatura del tutto speciale.

PIU’ GRIP, PIU’ PRESTAZIONI

Entrando nel dettaglio del progetto congiunto tra FIA e FIM, la volontà è quella di utilizzare in futuro una nuova vernice per i cordoli, per le linee di demarcazione della pista e per le vie di fuga asfaltate. Queste parti del circuito, quindi, riceveranno colori nuovi… ma soprattutto delle inedite proprietà in termini di attrito e di visibilità. L’obiettivo? Renderle evidenti in ogni condizione meteorologica e aumentare l’aderenza quando una vettura (o una moto) da corso passano sopra di loro, al fine di ridurre il rischio di incidente dovuto a un’improvvisa perdita di grip.

“Grazie al nostro progetto in collaborazione con la FIM possiamo far progredire gli standard per tutte le discipline motoristiche in tutto il mondo – ha dichiarato il Presidente della FIA Jean Todt, al quale Jorge Viegas (boss della FIM) ha così risposto: “L’unione dei nostri sforzi non solo semplificherà i processi operativi per gli operatori del settore, ma garantirà anche il massimo livello di sicurezza per i piloti di tutto il mondo“.