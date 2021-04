I crossover più venduti nel 1° trimestre 2021: la 500X batte tutti

Secondo gli ultimi dati UNRAE la categoria dei crossover tra gennaio e marzo 2021 ha visto la Fiat 500X al top nelle vendite davanti alla Ford Puma e alla Jeep Renegade

Da qualche anno a questa parte i crossover stanno conquistando sempre più quote di mercato nel mondo automotive: sono più grandi ed esteticamente accattivanti di una semplice berlina o citycar, ma allo stesso tempo non così ingombranti come un SUV vero e proprio. Insomma, la via di mezzo perfetta per coloro che vogliono distinguersi anche in città con un mezzo allo stesso tempo bello, pratico e funzionale, nonchè potente il giusto da far divertire il pilota su un passo di montagna o su una serie di curve al di fuori dei centri abitati.

Con questi presupposti le persone sono quindi invogliate a fare il “passo successivo” nella loro carriera da automobilisti e questo è stato dimostrato recentemente dagli ultimi dati UNRAE, che nel periodo gennaio-marzo 2021 mostrano una consistente crescita della categoria fino al 38,2 % di incidenza sul totale del mercato con oltre 172.000 veicoli venduti. Nel 2019 questo dato si era fermato al 32 %, mentre l’anno scorso la pandemia da Coronavirus aveva abbattuto gli acquisti con sole 123.150 unità, nonostante l’incoraggiante 35,2 % di rappresentatività sul totale del trimestre di riferimento.

Ma quali sono stati i dieci migliori crossover scelti dagli italiani nel 2021? In testa alla classifica si piazza la nostra Fiat 500X con 11.000 esemplari venduti, davanti alla Ford Puma (10.527 unità) e alla Jeep Renegade (10.139 unità). Bene anche la Peugeot 2008 (8.565 unità), che ha battuto la Volkswagen T-Roc (7.912 unità) e un trio francese composto dalla Renault Captur (7.560 unità), dalla Dacia Duster (7.100 unità) e dalla Peugeot 3008 (6.724 unità). “Fanalini di coda” di questa classifica sono la T-Cross e la Citroen C3 Aircross, ferma a poco meno di 6000 esemplari venduti.

Per quanto riguarda la sola Top 10 del mese di marzo, la 500X mette di nuovo in riga la Renegade e la Puma (stavolta a parti invertite) con 5.001 unità; fuori dal podio, invece, la prima vettura ad imporsi è la Captur (3.613 unità), davanti alla Peugeot 2008 (3.171 unità) e alla Volkswagen T-Roc (2.847 unità). Completano la classifica nell’ordine la Dacia Duster (2.724 unità), la Peugeot 3008 (2.575 unità), la Volkswagen T-Cross (2.269 unità) e, di nuovo, la Citroen C3 Aircross (2.245 unità).