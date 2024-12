I migliori concessionari auto della Lombardia

L’eccellenza nella distribuzione automobilistica è una qualità rara, ma alcuni concessionari in Lombardia hanno saputo distinguersi al punto da essere nominati TOP DEALERS ITALIA 2025, veri campioni della mobilità.

Selezionati da INFOMOTORI, questi protagonisti del settore automobilistico spiccano per la loro visione strategica, lungimiranza, e capacità di cogliere le opportunità offerte dal mercato, confermando la loro leadership attraverso margini di crescita costanti.

Questi concessionari sono più che semplici punti vendita: sono attori fondamentali di un ecosistema in costante trasformazione, proiettato verso un futuro più sostenibile ed efficiente.

Una Visione Oltre la Vendita e il Servizio Tradizionale

I TOP DEALERS ITALIA si distinguono non solo per la qualità dei loro servizi e la professionalità del team, ma per una visione che supera il tradizionale concetto di vendita e assistenza.

Abbracciano un approccio olistico alla mobilità, anticipando le tendenze emergenti come la transizione ecologica, la digitalizzazione e la mobilità urbana.

Questi concessionari non vendono soltanto auto: offrono soluzioni di mobilità, considerando aspetti come il car sharing, la sostenibilità ambientale, e l’integrazione di tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza del cliente.

L’approccio di questi leader del settore è fondato sulla capacità di adattarsi alle trasformazioni, investendo continuamente nella formazione del personale per garantire che ogni cliente possa beneficiare di una consulenza competente e mirata. Grazie alla loro lungimiranza, i TOP DEALERS ITALIA non solo rispondono alle richieste del mercato, ma riescono anche a orientare il cambiamento, proponendo soluzioni innovative per affrontare le sfide della mobilità contemporanea.

Professionalità e Selezione: Una Guida che Premia il Merito

La selezione dei TOP DEALERS ITALIA avviene sulla base di criteri estremamente rigorosi. La professionalità dei concessionari è uno degli aspetti fondamentali che li distingue dalla concorrenza.

Ogni dealer premiato è stato valutato non solo per le proprie prestazioni economiche, ma anche per la qualità dei servizi offerti e l’attenzione posta verso la clientela.

Una clientela sempre più esigente, alla ricerca non solo di un prodotto di qualità, ma anche di un servizio che rispecchi l’evoluzione della mobilità e delle abitudini di consumo.

La lungimiranza nella strategia commerciale, l’impegno costante verso la formazione del team, e la capacità di offrire un’esperienza cliente superiore sono tutti fattori che contribuiscono a rendere questi concessionari i migliori in Italia. La loro abilità di anticipare le tendenze del mercato e di adattarsi prontamente ai cambiamenti li rende dei veri e propri campioni della mobilità, capaci di garantire una marginalità crescente e una soddisfazione cliente sempre più elevata.

I Top Dealers della Lombardia

In Lombardia, molti concessionari si sono distinti per la loro capacità di rappresentare un punto di riferimento per i clienti della regione.

Tra i migliori del territorio troviamo, in rigoroso ordine alfabetico:

AMBROSTORE: Con sede a Milano, Ambrostore è riconosciuto per la sua professionalità e la capacità di offrire una vasta gamma di servizi automobilistici in due sedi nella provincia di Milano.

AUTORIGOLDI: Storico concessionario di Milano, Autorigoldi vanta ben cinque sedi nella provincia e si distingue per un servizio clienti impeccabile e un’ampia selezione di veicoli nuovi e usati.

AUTOTORINO: Con ben 71 sedi in sei regioni italiane, tra cui la Lombardia, Autotorino è uno dei gruppi più grandi e innovativi del settore, offrendo soluzioni di mobilità integrate e un’attenzione particolare alla sostenibilità.

AUTOVITTANI: Presente nelle province di Como, Lecco e Sondrio, Autovittani si distingue per la sua dedizione al cliente e la capacità di offrire soluzioni su misura per ogni esigenza.

DENICAR: Con sei sedi tra le province di Bergamo e Milano, Denicar si è affermato come un punto di riferimento per la vendita di veicoli e l’assistenza post-vendita.

ENRICO GIOVANZANA: Attivo nelle province di Mantova e Cremona, Enrico Giovanzana offre un servizio personalizzato e una grande attenzione alle esigenze del cliente.

FASSINA: Con sede a Milano, Fassina è noto per la sua esperienza e la capacità di proporre un’ampia gamma di marchi e soluzioni di mobilità innovative.

FRATELLI GIACOMEL: Con sei sedi nelle province di Milano, Pavia e Lodi, Fratelli Giacomel si distingue per la sua professionalità e l’attenzione al cliente, offrendo soluzioni di mobilità moderne e flessibili.

G&G PAGLINI: Con quattro sedi nella provincia di Varese, G&G Paglini è sinonimo di affidabilità e competenza, con un focus particolare sulla soddisfazione del cliente.

GRUPPO BOSSONI: Con 44 sedi nelle province di Brescia, Cremona, Mantova, Piacenza e Reggio Emilia, il Gruppo Bossoni rappresenta un’eccellenza nella distribuzione automobilistica, offrendo soluzioni di mobilità integrate e all’avanguardia.

LOMBARDA MOTORI: Attivo nelle province di Monza-Brianza e Milano, Lombarda Motori offre un servizio completo e personalizzato grazie alle sue 12 sedi, puntando sulla qualità e sulla professionalità.

MESSA T: Con tre sedi nelle province di Monza-Brianza e Lecco, Messa T si distingue per la sua attenzione al cliente e la capacità di offrire soluzioni di mobilità innovative.

MOCAUTOGROUP: Con quattro sedi nelle province di Milano e Monza, Mocautogroup offre un servizio completo e un’ampia gamma di veicoli, garantendo sempre un’esperienza cliente di alta qualità.

NINI CAR: Attivo nelle province di Cremona, Lodi e Milano, Nini Car vanta sei sedi e si distingue per la sua attenzione al cliente e la capacità di offrire soluzioni su misura.

RATTI AUTO – RATTIX: Con otto sedi in diverse province, tra cui Lecco e Monza-Brianza, Ratti Auto offre un servizio innovativo e una grande attenzione alla soddisfazione del cliente.

RENORD: Con 12 sedi nelle province di Milano, Monza-Brianza, Pavia e Piacenza, Renord si è affermato come un leader nella distribuzione di veicoli, offrendo soluzioni di mobilità avanzate.

REZZONICO AUTO: Con tre sedi nelle province di Milano, Varese, Como e Monza-Brianza, Rezzonico Auto si distingue per la sua affidabilità e la capacità di offrire soluzioni di mobilità personalizzate.

SAGAM: Con tre sedi nella provincia di Milano, Sagam offre un servizio completo e personalizzato, puntando sulla qualità e sulla soddisfazione del cliente.

SERRATORE: Con otto sedi nelle province di Como e Lecco, Serratore è sinonimo di affidabilità e competenza, con un focus particolare sulla soddisfazione del cliente.

TOMASI AUTO: Con quattro sedi nelle province di Mantova e Verona, Tomasi Auto si distingue per la sua professionalità e la capacità di offrire soluzioni di mobilità su misura.

VENUS: Attivo nelle province di Milano e Monza, Venus vanta cinque sedi e si distingue per la sua attenzione al cliente e la capacità di offrire soluzioni di mobilità innovative.

Un Futuro Fatto di Mobilità Integrata

Questi concessionari rappresentano l’eccellenza nella distribuzione automobilistica, ma soprattutto incarnano una visione che guarda al futuro della mobilità.

L’impegno nella transizione ecologica, la capacità di abbracciare nuove soluzioni tecnologiche e l’attenzione al cliente fanno di questi TOP DEALERS dei veri campioni, pronti ad affrontare le sfide del domani e a guidare il cambiamento nel mondo dell’automotive.