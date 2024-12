I migliori concessionari auto di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

L’eccellenza nella distribuzione automobilistica si esprime attraverso una rete di concessionari di altissima qualità, capaci di soddisfare le esigenze del cliente e di guidare la trasformazione verso un futuro sostenibile.

Alcuni concessionari del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia si sono distinti per l’efficacia della loro gestione e per la capacità di interpretare le sfide di un mercato in costante evoluzione.

I nomi che presenteremo sono veri punti di riferimento per la mobilità integrata e moderna, ponendosi al vertice della classifica dei migliori concessionari auto d’Italia.

Questi concessionari non sono solo punti vendita, ma autentici protagonisti di un settore in evoluzione. Adottano strategie orientate alla sostenibilità, alla digitalizzazione e all’offerta di soluzioni integrate per il cliente.

I concessionari premiati come Top Dealers Italia 2025 dimostrano un impegno notevole verso la transizione ecologica e il miglioramento costante dell’esperienza cliente.

Qui sotto trovate in ordine alfabetico i nomi delle realtà con sede legale nel Triveneto segnalando una forte presenza di altre importanti realtà nazionali a partire da Gruppo Intergea (con Intergea Nord Est), Autotorino (presente anche a Verona e in FVG) senza scordare Fassina che iniziò la sua attività proprio a Vittorio Veneto!

I migliori concessionari del Veneto

BISSON AUTO – Via Nazionale 56, 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI)

Sedi: 11 nelle province di Padova, Rovigo, Venezia e Vicenza

Bisson Auto è un punto di riferimento per chi cerca qualità e professionalità nella regione Veneto. La vasta presenza territoriale consente un supporto capillare e un servizio altamente specializzato.

Sedi: 4 nelle province di Padova e Venezia

Con un approccio all’avanguardia e una grande attenzione alla soddisfazione del cliente, Campello Motors si distingue per l’ampia gamma di veicoli offerti e la capacità di soddisfare le richieste più esigenti.

Sedi: 11 nelle province di Belluno, Pordenone, Treviso, Udine e Venezia

La concessionaria Carraro offre un servizio di alta qualità con un’attenzione particolare al rapporto umano con i clienti, una caratteristica che la rende molto apprezzata.

Sedi: 22 nelle province di Padova, Trento, Treviso, Verona e Vicenza

Ceccato Automobili è tra i leader nel settore della mobilità, con una rete di concessionari estesa e un focus sull’innovazione e la transizione ecologica.

Sedi: 8 nelle province di Belluno, Bolzano, Padova, Treviso, Rovigo, Venezia e Vicenza

De Bona Motors si contraddistingue per la varietà di servizi offerti, dalla vendita di automobili alla manutenzione, garantendo sempre massima efficienza e attenzione.

Sedi: 47 sedi, 76 showroom, presenti in 8 regioni

Eurocar Italia è una delle realtà più importanti a livello nazionale, con una copertura capillare e un’ampia offerta di veicoli per tutte le esigenze.

Sedi: 4 nelle province di Vicenza, Milano, Padova e Treviso

Frattin Group si pone come partner ideale per chi cerca un’automobile di qualità con un servizio clienti che fa la differenza.

Sedi: 18 nelle province di Padova, Belluno, Bolzano e Treviso

Scarabel è un nome consolidato nel mercato delle auto, apprezzato per l’affidabilità e la vasta gamma di servizi offerti.

I migliori concessionari del Trentino Alto Adige

AUTOHAUS MOSER – Via Fabbriche, 4, 39031 Brunico (BZ)

Sedi: 1 nella provincia di Bolzano

Autohaus Moser è un punto di riferimento per la zona di Brunico, con un’attenzione particolare al servizio personalizzato e alla soddisfazione del cliente.

Sedi: 8 nelle province di Bolzano e Trento

Autoindustriale è sinonimo di affidabilità e qualità nel Trentino Alto Adige, con una presenza significativa che garantisce un supporto capillare.

Sedi: 30 nelle province di Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, Padova, Brescia e Mantova

Gruppo Barchetti è uno dei maggiori concessionari del nord Italia, con una strategia orientata all’innovazione e alla mobilità sostenibile.

I migliori concessionari del Friuli Venezia Giulia

BLIZ – Via Nazionale 52/R, 33010 Tavagnacco (UD)

Sedi: 5 nelle province di Gorizia, Trieste e Udine

Bliz si distingue per la professionalità del team e per la capacità di adattarsi alle diverse esigenze della clientela, garantendo un servizio personalizzato e di alta qualità.

Un futuro fatto di mobilità integrata

Questi concessionari rappresentano l’eccellenza nella distribuzione automobilistica, ma soprattutto incarnano una visione moderna e sostenibile del futuro della mobilità. L’impegno nella transizione ecologica, la capacità di adottare soluzioni tecnologiche avanzate e l’attenzione al cliente sono caratteristiche fondamentali che fanno di questi concessionari dei veri campioni del settore. Sono pronti ad affrontare le sfide del futuro e a guidare il cambiamento nel mondo dell’automotive, offrendo non solo auto ma soluzioni di mobilità complete ed integrate per i loro clienti.