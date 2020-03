I migliori giochi racing per PC, PS4 e Xbox One

Forzati in quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus, tutti gli appassionati di motore possono ingannare il tempo giocando ad alcuni dei migliori titoli di corse per PC e consolle

Il nostro governo e la situazione attuale non solo ce lo chiede, ma lo obbliga: per limitare al massimo il dilagarsi del contagio del Coronavirus, dobbiamo rimanere il più possibile a casa. Per noi appassionati di motori questa “quarantena forzata” può diventare un vero e proprio disagio, al quale però possiamo fare fronte dilettandoci a suon di volanti, pedaliere e gamepad. Di cosa stiamo parlando? Per ingannare il tempo l’alternativa migliore è quella di diventare dei “simdriver”: ecco, quindi, la nostra speciale classifica che racchiude i migliori titoli di corse attualmente disponibili per PC e per consolle (PS4 e Xbox One), rispettivamente divisi per categoria. Buona lettura!

VIDEOGIOCHI RACING: PER CHI VUOLE FARE SUL SERIO

Iniziamo il nostro viaggio nel mondo della simulazione di guida introducendovi alcuni tra i titoli più simulativi ed accurati, tra l’altro utilizzati da molti piloti virtuali in competizioni ufficiali a livello internazionale. Si parte con il sempreverde Assetto Corsa (PC e PS4), titolo prodotto dall’italianissima Kunos Simulazioni che è in grado di replicare il comportamento di quasi tutte le vetture da corsa ad oggi in circolazione: dalle Formula 1 (moderne e storiche) alle Gran Turismo, dalle auto sportive ai prototipi che corrono nei Campionati di durata.

Al suo fianco troviamo la sua naturale evoluzione, quell’Assetto Corsa Competizione (PC) che è principalmente incentrato sulla riproduzione del Blancpain, serie ufficiale delle GT3 che corrono in tutto il mondo. Sullo stesso livello simulativo si assestano rFactor 2 (PC), prodotto dalla software house Studio 397 e famoso per la sua accuratezza nel modello di guida, e Automobilista (PC), videogioco brasiliano tra i più completi (e fedeli alla realtà) che esistano.

Per chi vuole dilettarsi con fango e sabbia non manca la proposta della Codemasters chiamata Dirt Rally 2.0 (PC e consolle), mentre per tutti quei piloti che vogliono fare a sportellate online ci sentiamo di consigliare il famoso iRacing (PC): si tratta di un titolo americano incentrato sull’eSport, tra l’altro utilizzato anche da molti piloti di Formula 1 per tenersi in allenamento tra un Gran Premio e l’altro.

VIDEOGIOCHI RACING: TRA SIMULAZIONE E SPENSIERATEZZA

Scendiamo di un gradino in fatto di simulazione dura e cruda: qui troviamo titoli più alla portata di tutti, ma comunque estremamente coinvolgenti (e complicati) quando la situazione in pista diventa concitata. In prima posizione troviamo il conosciutissimo F1 2019, disponibile sia per PC che per PS4 e Xbox One: si tratta del titolo migliore per chi vuole avere una riproduzione fedele della passata stagione del Circus iridato, da gustare sia con volante e pedaliera che con un semplice joystick.

Al loro fianco si schierano Forza Horizon 4 (PC e Xbox One), con un approccio open-world in un Inghilterra dove sfrecciare e gareggiare liberamente con le più potenti vetture del mondo (anche in versione Lego!), Gran Turismo Sport (PS4), ultima versione del celebre videogioco lanciato per la prima volta nel 1997, e KartKraft (PC e consolle), videogioco centrato sul mondo dei go-kart. Sia ben chiaro, se volete cimentarvi online questi titoli non sono assolutamente da meno rispetto ai precedenti, anzi!

F1 2019 è il titolo ufficiale delle F1 eSports Series, il Campionato virtuale di Formula 1 dove i veri team della massima serie automobilistica si sfidano sulle piste digitali di tutti il mondo, mentre GT Sport è il videogioco scelto dalla FIA per alcune serie che hanno permesso a piloti virtuali di fare il grande passo nel motorsport reale. Un esempio? Il brasiliano Igor Fraga, primo Campione del Mondo su questa piattaforma che presto si cimenterà al volante di una Formula 3 del team Charouz, tra l’altro sostenuto dal Red Bull Junior Team.

VIDEOGIOCHI RACING: LARGO ALLE DUE RUOTE

Non solo quattro ruote! In quarantena esistono delle alternative anche per chi ama le moto, tra l’altro disponibili sia per PC che per PS4 e Xbox One: si spazia da MotoGP 19, titolo ufficiale che, come F1 2019, replica in maniera fedele la scorsa stagione della massima serie motociclistica, a MXGP 2019, che invece centra la propria attenzione sul mondo del tassellato. Se invece state cercando un videogioco in grado di simulare anche dei veicoli da strada (oltre a quelli da pista), allora vi consigliamo Ride 3 della Milestone: tra Ducati, Yamaha, Honda e tante altre marche, sicuramente non vi annoierete!

VIDEOGIOCHI RACING: PER TUTTA LA FAMIGLIA

Nella situazione che stiamo vivendo, tuttavia, isolarsi ulteriormente con dei videogiochi può non essere la soluzione migliore per tutti. Ecco perchè adesso vi proponiamo alcuni titoli che possono riunire tutta la famiglia e che hanno l’obiettivo di far passare qualche ora all’insegna del divertimento. In questa categoria si schiera davanti a tutti l’inossidabile Mario Kart 8 Deluxe, disponibile unicamente per Nintendo Switch. Come potete immaginare, i veicoli che potrete guidare sono i go-kart, sapientemente modificati per poter sparare power-up con i quali mettere in difficoltà gli avversari.

Sulla stessa lunghezza d’onda troviamo Crash Team Racing – Nitro Fueled, remake dello storico CTR che incollò davanti allo schermo milioni di giocatori quando ancora era disponibile la PlayStation 1. Anche qui i kart sono i protagonisti, così come missili, bombe e tante altre armi con cui sfidare i vostri amici per la vittoria finale.

Gli ultimi due titoli che vi proponiamo sono Trackmania Turbo e Rocket League, entrambi disponibili per tutte le piattaforme (PC e consolle): il primo è l’ultima evoluzione dell’originario Trackmania, incentrato sul percorrere nel lasso di tempo più breve possibile circuiti difficilissimi con vetture fulminee. Il secondo, invece, fa del divertimento e dell’originalità i suoi punti di forza: con delle auto su un campo da calcio dovete cercare di spostare un pallone enorme per fare goal nella porta avversaria. Sembra un’accoppiata poco efficace? Provatelo e diteci cosa ne pensate: noi l’abbiamo trovato irresistibile!