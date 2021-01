Ii 2021 dei concessionari auto visto da STAV

Digital da una parte e presidio del territorio dall'altro rappresenta la strategia di STAV per il 2021 che sarà un anno decisamente importante per la stessa distribuzione automobilistica. Amalia Alfiero, Marketing Manager presso STAV ci ha sintetizzato efficacemente la situazione

1. Il mercato auto ha chiuso il 2020 con un pesante -27,9%! Come avete fatto ad ottenere un risultato migliore della media?

R: Lavorando 14 ore al giorno e non lasciando nulla di intentato.

2. Per il 2021 quale sarà la vostra parola d’ordine e missione per rafforzare il vostro vantaggio competitivo?

R: Digital da una parte e presidio del territorio dall’altra. L’una non esclude l’altra.

3. Come fidelizzate i vostri clienti e che risultati state raggiungendo: avete una sorta di fidelity club?

R: Lavorando sul mantenimento della relazione attraverso un Bdc molto skillato ed efficiente.

4. Il noleggio è sempre più’ importante al pari dei servizi aggiuntivi (assicurazioni in primis) cosa offrite più dei vostri competitor?

R: Niente di più al momento, ci stiamo attrezzando nel 2021 per farne un’attività anche sull’usato.

5. L’usato è stato già ottimizzato o ci sono ancora margini di miglioramento, magari sfruttando meglio il digitale ed i social?

R: Noi ci stiamo lavorando molto e una delle ragioni per cui abbiamo mantenuto dei discreti volumi e risultati è proprio la creazione di una struttura ed un marchio dedicati all’usato. Stav2go.

6. Il 2021 parte con gli incentivi e come immaginate che possa terminare per voi e per il mercato in generale questo anno davvero speciale?

R: Sarà ancora un anno molto difficile e i programmi delle case auto sembrano non essersene accorti.

7. Che suggerimento dareste ad una persona che vorrebbe cambiare auto, ma ha timore di fare passi falsi in questo periodo e perchè farebbe bene a venire proprio da voi?

R: Di comperare non un’automobile ma la propria mobilità (che non significa necessariamente noleggio, anzi il noleggio vale solo a certe condizioni) e di farlo attraverso un’azienda di cui si fida, presente sul suo territorio e con la consulenza di un bravo venditore.

Grazie mille ad Amalia Alfiero

