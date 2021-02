Il 2021 automobilistico visto da Alberto Di Tanno, Presidente Gruppo Intergea

Per avere un quadro degli scenari della distribuzione automobililistica italiana stiamo chiedendo il parere dei maggiori protagonisti del settore e non potevamo certo trascurare Alberto di Tanno, Presidente del Gruppo Intergea attraverso cui ha contribuito a rinnovare e ripensare le Concessionarie Auto italiane

Per comprendere meglio la personalità di Alberto Di Tanno riprendiamo il suo profilo presente su Linkedin: “Sono entrato nel ramo delle concessionarie nel 2001 e nel 2003 ho fondato il Gruppo Intergea, oggi tra i leader nazionali del settore della distribuzione automotive. Dall’idea di creare sinergie tra concessionarie e officine nella vendita della polizze assicurative ho dato vita nel 2008 a Nobis Assicurazioni: Intergea è stato il primo gruppo del settore automotive a entrare nel comparto assicurativo.

Nel 2016 Nobis ha acquisito la quota di maggioranza di Filo diretto Assicurazioni Spa, compagnia complementare quanto a offerta e canali distributivi: le due compagnie, dall’inizio 2018 si presentano sul mercato con il nome di Nobis Filo diretto Assicurazioni, realtà che occupa 190 persone e che affonda le proprie radici nell’esperienza trentennale di Filo diretto nell’assistenza, forte del know how specifico nell’automotive di Nobis.

Da sempre impegnato nel sociale, nel 2006 sono stato tra i fondatori, e oggi anche vicepresidente, di Giorgio Valsania Onlus, l’associazione che contribuisce a donare cibo e un futuro ai più bisognosi. Un impegno anche sul fronte della ricerca grazie al quale ho avuto l’onore di scendere in campo nelle edizioni 2017-2018-2019 della tradizionale “Partita del Cuore” organizzata dalla Nazionale Cantanti. La mia ricetta per il successo? La regola delle quattro “p”: pratica, persistenza preparazione, positività. ”

Infomotori – Il mercato auto ha chiuso il 2020 con un pesante -27,9%. Come avete fatto ad ottenere un risultato migliore della media?

Alberto Di Tanno – “Concorrono molteplici fattori. Certamente il più importante è il rapporto col cliente. Negli anni scorsi abbiamo approntato sistemi di fidelizzazione avanzata: in sostanza, consentono al cliente di cambiare l’automobile dopo quattro anni ed è una possibilità già contrattualizzata al momento dell’acquisto. Una formula che, durante lo scorso lockdown, ci ha permesso di contattare il cliente e di avere un riscontro veloce da parte sua, perché nel “confinamento” a casa si trovava con più tempo a disposizione.”

IM – Per il 2021 quale sarà la vostra parola d’ordine e missione per rafforzare il vostro vantaggio competitivo?

ADT – “Squadra che vince non si cambia. Fidelizzazione: un sistema di vendita basato sul costo della mobilità e non unicamente sul prezzo dell’autovettura, che ha permesso di stimolare il cambiamento, anche andando incontro all’alimentazione elettrica o meglio a ibrida, grazie anche agli incentivi.”

IM – Come fidelizzate i vostri clienti e che risultati state raggiungendo: avete una sorta di fidelity club?

ADT – “Cerchiamo di erogare servizi a 360 gradi per tutta la durata del possesso dell’autoveicolo, rendendoli particolarmente convenienti già al momento dell’acquisto e pianificandoli nel tempo. È un modo per semplificare: il cliente ha nella concessionaria il suo interlocutore e in un unico luogo trova tutte le soluzioni per la sua auto, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria, inclusa l’assicurazione.”

IM – Il noleggio è sempre più’ importante al pari dei servizi aggiuntivi (assicurazioni in primis) cosa offrite più dei vostri competitor?

ADT – “Offriamo l’alternativa al noleggio, quindi una formula a canoni mensili che comprende tutti i servizi previsti nel noleggio. Ma in più tiene in conto di un fatto culturale: la proprietà del veicolo è della persona che può decidere, al termine di un periodo, cosa farne.”

IM – L’usato è stato già ottimizzato o ci sono ancora margini di miglioramento, magari sfruttando meglio il digitale ed i social?

ADT – “Il mondo digitale è uno dei nostri punti di forza. Cerchiamo di lavorare con i lead nel modo più valido e profittevole. La video-call è uno strumento tra i più efficaci, perché è una via di mezzo tra una incontro dal vivo e una telefonata e permette al cliente di rendersi conto sia dell’interlocutore sia dell’azienda con cui sta parlando. “Inoltre, siamo store di Arval e commercializziamo il suo prodotto usato, che ha la caratteristica di avere un ‘pedigree’ completo, non confrontabile con nessun’altra automobile in quanto sono dettagliati tutti gli interventi di manutenzione della vettura e qualsiasi altro intervento, il che consente di offrire una certificazione di assoluta bontà del veicolo.”

IM – Il 2021 parte con gli incentivi, come immaginate che possa terminare per voi e per il mercato in generale questo anno davvero speciale?

ADT – “Siamo fiduciosi di fare buoni risultati, anche grazie agli incentivi a sostegno di chi vorrà cambiare l’auto. I volumi saranno probabilmente superiori a quelli del 2020, ma ancora distanti dai livelli raggiunti nel 2019.”

IM – Che suggerimento dareste a una persona che vorrebbe cambiare auto, ma che ha timore di fare passi falsi in questo periodo e perché farebbe bene a venire proprio da voi?

ADT – “Perché tra i prodotti assicurativi che siamo in grado di offrire, c’è la clausola “soddisfatti o rimborsati”, oltre la possibilità di restituire la vettura, senza nessuna penale, qualora si verifichino eventi imprevisti come la perdita del lavoro o problemi di salute.”

