Il 2021 automobilistico visto da Giacomel

Alessandro Durante Marketing e Customer Experience Manager di Fratelli Giacomel S.p.A. ci racconta come affronteranno il 2021 ispirandosi allo stesso Wiston Churchill "Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare" presentandoci anche l'interessante progetto Giacomel Urban Mobility Hub

Continua il nostro viaggio allo scoperta di quello che ci riserva il 2021 raggiungendo i maggiori protagonisti della distribuzione automobilistica nazionale chiedendo ai Top Dealers Italia la loro opinione e soprattutto visione di questo particolare momento ricco di incognite e di importanti opportunità. Buona lettura!

Oggi parliamo con Alessandro Durante Marketing e Customer Experience Manager di Fratelli Giacomel S.p.A. che ci racconta come affronteranno il 2021 ispirandosi allo stesso Wiston Churchill: "Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare" presentandoci lo stesso interessante progetto Giacomel Urban Mobility Hub.

Infomotori: Il mercato auto ha chiuso il 2020 con un pesante -27,9%! Come avete fatto ad ottenere un risultato migliore della media?

Alessandro Durante: “E’ stato un anno incredibile, la pandemia ha messo a dura prova anche il nostro settore. Non ci siamo mai fermati grazie all’impegno di tutti i nostri collaboratori che hanno saputo lavorare insieme per raggiungere un unico obiettivo. Abbiamo accelerato il processo di digitalizzazione per garantire continuità anche in remoto, sia a livello commerciale che per non far mancare il servizio di assistenza. Attraverso il BDC siamo stati in grado di mantenere attiva la relazione con i nostri clienti, avvicinando maggiormente l’esperienza online con quella fisica in salone.”

IM: Per il 2021 quale sarà la vostra parola d’ordine e missione per rafforzare il vostro vantaggio competitivo?

AD: “Giacomel Urban Mobility Hub, un progetto ambizioso per chi, come noi, ha il cuore nel passato, la mente nel presente e lo sguardo volto verso il futuro. L’obiettivo che ci siamo posti per il nuovo anno è di raccontare tutte le marche di Volkswagen Group e far scoprire al nostro pubblico i punti di forza di un gruppo che ha una trasversalità incredibile e declinazioni che soddisfano ogni gusto, dallo stile alla sportività, fino ai veicoli green. “Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare” (cit. Winston Churchill)”.

IM: Come fidelizzate i vostri clienti e che risultati state raggiungendo: avete una sorta di fidelity club ?

AD: “Il modo in cui fidelizziamo i nostri clienti è di offrire loro durante l’intero customer journey un’esperienza individuale, ed è anche grazie alle tecnologia nonché al CRM che riusciamo a fare ciò. I risultati ottenuti ci hanno portato a strutturarci sempre meglio per consolidare il rapporto di fiducia con i nostri clienti così che possa durare nel tempo.”

IM: Il noleggio è sempre più’ importante al pari dei servizi aggiuntivi (assicurazioni in primis) cosa offrite più’ dei vostri competitor?

AD: “In ognuna delle nostre sedi sono presenti professionisti dedicati al mondo del noleggio a lungo e breve termine. Inoltre abbiamo una divisione fleet strategica in grado di offrire un servizio pensato per garantire la totale peace of mind dei nostri clienti: un servizio di qualità ed un’offerta “all inclusive” con forte attenzione al tema della sostenibilità ambientale ed una digital journey potenziata”.

IM: L’usato è stato già ottimizzato o ci sono ancora margini di miglioramento, magari sfruttando meglio il digitale ed i social ?

AD: “Il business dell’usato è un asset strategico che necessita sempre più attenzioni da parte dei dealer. I programmi di certificazione e le nuove formule di accesso alla mobilità, sono un esempio concreto di come stiamo cambiando l’approccio a questo mercato. Il nostro reparto è in crescita, grazie alla costante cura nella gestione dello stock e ad presidio dei principali canali di comunicazione online”.

IM: Il 2021 parte con gli incentivi e come immaginate che possa terminare per voi e per il mercato in generale questo anno davvero speciale?

AD: “E’ un anno speciale, sì indubbiamente. Ci aspettano importanti novità, la maggior parte che strizzano l’occhio alla sostenibilità e ricche di tecnologia. Gli incentivi governativi danno linfa al nostro mercato, ma sarà importante affrontare con entusiasmo ed innovazione i prossimi mesi per terminare l’anno con successo. Oggi è difficile da prevedere, vista la variabilità del periodo che stiamo attraversando”.

IM: Che suggerimento dareste ad una persona che vorrebbe cambiare auto, ma ha timore di fare passi falsi in questo periodo e perchè farebbe bene a venire proprio da voi?!”

AD: “Nonostante l’attuale situazione sia molto insolita per tutti noi e sia fonte di continui dubbi e domande, una cosa è certa: sicurezza ed efficienza. Crediamo che la mobilità debba essere per tutti. Vogliamo fornire a chiunque si rivolga a noi il servizio più adatto alle sue esigenze. con Giacomel For You, il nuovo programma che include una serie di servizi esclusivi, possiamo garantire sempre la massima professionalità anche a casa tua! Concludo ricordando che la nostra realtà segue in modo scrupoloso le normative in vigore circa i comportamenti e le misure igieniche da adottare in tema di COVID-19, mettendo in atto tutti i processi e i comportamenti necessari a garantire la sicurezza sanitaria dei Clienti e del nostro personale”.

Grazie mille ad Alessandro Durante

Infomotori sta dando sempre maggiore spazio ai Concessionari di qualità, tanto da aver riservato la propria sezione usato ai soli Dealer che utilizzano il codice Eurotax che garantisce serietà, uniformità e facilità di comparazione. F.lli Giacomel è ovviamente presente! Per voler evitare spiacevoli sorprese che potrebbero arrivare a vere e proprie truffe ai danni dei nostri lettori, Infomotori offre la pubblicazione gratuita ed illimitata degli annunci con Codice Eurotax dei migliori Concessionari italiani anche per tutto il 2021…