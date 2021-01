Il 2021 automobilistico visto dal Gruppo Bossoni

Francesco Bossoni, Direttore Marketing, Digital & Comunicazione del Gruppo Bossoni Automobili ci racconta le strategie di una dei Dealer più innovativi del settore "rubando" una frase dal fondatore di Amazon: 'Lamentarsi non è una strategia'! Il Gruppo Bossoni per il 2021 punterà con forza sulla Customer Centricity attraverso l'Innovazione

1. Il mercato auto ha chiuso il 2020 con un pesante -27,9%! Come avete fatto ad ottenere un risultato migliore della media?

È stato un anno drammatico per il mondo. La pandemia ha stroncato settori che sembravano invulnerabili: il turismo, la ristorazione, il commercio, le esportazioni. E la morsa del coronavirus si è stretta anche sull’automotive con il calo del 27,9% su base nazionale. Una contrazione molto significativa che riguarda sia la domanda in assoluto sia le variazioni dei comportamenti dei clienti di cui tutti dobbiamo tenere conto orientando al meglio le nostre aziende.

Fortunatamente la nostra Azienda è riuscita ad attutire il colpo, ottenendo un risultato migliore della media italiana. Per 3 motivi:

– Tecnologia e innovazione: eravamo pronti al lockdown e siamo riusciti a riorganizzare velocemente il lavoro da remoto, riuscendo anche a vendere da remoto

– Flessibilità: il grande portafoglio di Brand rappresentati ci ha messo di differenziare la nostra offerta sia in termini di prodotto auto, sia in termini di prodotto finanziario/assicurativo

– Persone: la Bossoni Family come la chiamiamo noi non si è fermata, ma ha reagito in maniera positiva e propositiva alla difficile situazione, dalla Direzione Generale agli impiegati, tutti coinvolti per un unico obiettivo

2. Per il 2021 quale sarà la vostra parola d’ordine e missione per rafforzare il vostro vantaggio competitivo?

Oggi siamo davanti ad una grande opportunità. Prendo in prestito una frase a Jeff Bezos: ‘Lamentarsi non è una strategia’. Abbiamo chiuso un anno drammatico e avremo davanti ancora mesi difficili, con il vaccino che rappresenta una piccola luce di speranza. E’ fondamentale non perdere la fiducia, lavorando per trovare nuove formule di servizio al Cliente. Quindi se dobbiamo scegliere una parola, anzi una frase, d’ordine potrebbe essere: Customer Centricity attraverso l’Innovazione.

3. Come fidelizzate i vostri clienti e che risultati state raggiungendo: avete una sorta di fidelity club?

CRM, tre lettere, un mondo. La Fidelizzazione per noi non è un “elite club” ma un modo di intendere la relazione con il Cliente. Ogni Cliente è esclusivo e la sua gestione deve essere personalizzata, con l’obiettivo di ingaggiarlo in ogni step del Customer Journey.

4. Il noleggio è sempre più’ importante al pari dei servizi aggiuntivi (assicurazioni in primis) cosa offrite più’ dei vostri competitor?

Il Noleggio è un asset fondamentale della nostra strategia aziendale: le nostre Sedi, radicate nel Territorio, sono anche Rent Centers con personale dedicato e una Divisione Noleggio per le fleet sales nelle aziende. Sul Web un portale verticale creato per generare nuove opportunità di vendita Rent.

5. L’usato è stato già ottimizzato o ci sono ancora margini di miglioramento, magari sfruttando meglio il digitale ed i social?

Ci sono sempre margini di miglioramento, anche su un business più conosciuto, o meglio, con cui abbiamo più confidenza. L’usato è una risorsa chiave per i Dealer che possono creare iniziative commerciali personalizzate sul proprio stock. Ma non solo, l’usato è fondamentale anche per le Case Madri che stanno valorizzando in maniera concreta i propri programmi usato, che oggi possono considerarsi veri e propri Brand a sé stanti.

6. Il 2021 parte con gli incentivi e come immaginate che possa terminare per voi e per il mercato in generale questo anno davvero speciale? Questo è un buon momento per comprare un’auto?

Lo è. E non solo per gli incentivi, che pure sono un elemento non trascurabile. Ma lo è anche perché l’offerta è perfettamente sintonizzata con le nuove esigenze dei clienti che cercano prodotti innovativi e rispettosi dell’ambiente. Gli incentivi previsti dal governo sono un’iniezione significativa per il mercato. E quando si parla di mercato è meglio non commettere l’errore di considerare solo il segmento delle concessionarie: noi siamo la catena distributiva e siamo i primi a subire l’impatto della contrazione della domanda.

Tuttavia, i contraccolpi risalgono sino alla produzione e avere una visione solo locale sarebbe miope. Difficile ipotizzare come chiuderà l’anno: la fiducia ci spinge a pensare che possa esserci una ripresa, ma le variabili sono oggi più che mai impossibili da imbrigliare in una previsione matematica.

7. Che suggerimento dareste ad una persona che vorrebbe cambiare auto, ma a timore di fare passi falsi in questo periodo e perchè farebbe bene a venire proprio da voi?!

Due parole: sicurezza e affidabilità. Due pilastri che ci hanno sempre identificati. I Clienti si fidano di noi: acquistano auto, escono dalle concessionarie e vanno in autostrada a 130km/h senza preoccuparsi. Perché le vetture sono sicure e testate. Lo stesso vale per tutte le procedure di sicurezza anti-covid attuate nei nostri showroom, certificate dalle Case Madri e dalle società sanitarie con cui collaboriamo. Mettere al centro il Cliente vuol dire anche salvaguardare la sua salute durante la sua Customer Experience.

