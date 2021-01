Il 2021 dell’auto visto da De Stefani

Per scoprire il futuro sempre chiedere a chi ha un grande passato. Nel campo automobilistica De Stefani è una garanzia con i suoi 110 anni di storia ed abbiamo chiesto a Stefano Brandini, Responsabile Marketing della Concessionaria De Stefani spa di aiutarci a capire come andrà l'anno e soprattutto il settore automobilistico

Sette veloci domande e risposte che vi saranno preziose per cogliere le opportunità del 2021 e soprattutto comprendere come sia sempre meglio recarsi presso i migliori professionisti del settore sia che si voglia comprare un’auto, una casa, un abito o un piacevole soggiorno.

Infomotori: Il mercato auto ha chiuso il 2020 con un pesante -27,9%! Come avete fatto ad ottenere un risultato migliore della media?

Stefano Brandini: “Ci siamo focalizzati sulle vendite digitali e sul pronta consegna offrendo al cliente vetture subito disponibili.”

IM: Per il 2021 quale sarà la vostra parola d’ordine e missione per rafforzare il vostro vantaggio competitivo?

SB: “Aumentare la quota di vetture ibride ed elettriche vendute tramite l’introduzione di modelli sempre più appetibili (esempio Mercedes EQA).

IM: Come fidelizzate i vostri clienti e che risultati state raggiungendo: avete una sorta di fidelity club?

SB: “Abbiamo una customer journey ben definita tramite il CRM che segue il cliente in modo automatico dal primo contatto in poi.”

IM: Il noleggio è sempre più’ importante al pari dei servizi aggiuntivi (assicurazioni in primis) cosa offrite più’ dei vostri competitor?

SB: “Ampia gamma in pronta consegna e servizi dedicati alle aziende”.

IM: L’usato è stato già ottimizzato o ci sono ancora margini di miglioramento, magari sfruttando meglio il digitale ed i social ?

SB: Ci sono ancora margini di miglioramento grazie al digitale (portali e aste online).

IM: Il 2021 parte con gli incentivi e come immaginate che possa terminare per voi e per il mercato in generale questo anno davvero speciale?

SB: “Meglio del 2020, sperando di tornare ai livelli del 2019.”

IM: Che suggerimento dareste ad una persona che vorrebbe cambiare auto, ma a timore di fare passi falsi in questo periodo e perchè farebbe bene a venire proprio da voi?!

SB: “Perché siamo esperti di mobilità da 110 anni e sapremo consigliare il cliente al meglio in base alle sue esigenze e alle offerte più vantaggiose per lui.”

