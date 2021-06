Il Ford Hoonitruck di Ken Block in vendita a un milione di euro

Dopo la fine della collaborazione con Ford, Ken Block ha deciso di mettere in vendita il suo Hoonitruck. Sotto il cofano batte un motore GT-Le Mans EcoBoost V6 da 3,5 litri da 914 CV. Il prezzo è di un milione di euro, ma la dotazione di pezzi di scorta è ricchissima

Non c’è niente da fare, la passione per le quattro ruote ci spinge a spendere spesso cifre anche un po’ fuori portata pur di esaudire i nostri desideri, ma questa volta, per possedere la Ford Hoonitruck appartenuta da Ken Block si dovranno fare bene i calcoli, perché occorrerà una cifra monstre.

Ken Block mette in vendita il suo Ford Hoonitruck

Il Ford Hoonitruck di Ken Block, pilota di rally, imprenditore e stuntman statunitense, altro non è che un pickup decisamente elaborato e che ora è stato messo in vendita al prezzo di un milione di euro. Nella valutazione pesano il suo attuale proprietario, ma anche il grosso lavoro che è stata fato per trasformarlo nel mezzo attuale. A partire da motore, il GT-Le Mans EcoBoost V6 da 3,5 litri capace di erogare una potenza massima di 914 CV che lavora assieme a un cambio a sei marce Sadev.

L’Hoonitruck è, in realtà, solo l’ultimo pezzo della sua collezione finita in vendita, ma in fatto di originalità non ha molto da invidiare ad altri. Se il prezzo vi spaventa (e ne avete tutte le ragioni) potete comunque tenere in conto che con la vettura arriva anche un ricco set di pezzi di ricambio che comprende ruote, pannelli della carrozzeria (realizzati ad hoc come quelli attualmente montati), luci, sospensioni e un altro motore V6 3.5 Ford GT Le Mans completo.