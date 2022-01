Il futuro della guida autonoma sperimentato da… un pesce rosso!

Un esperimento condotto all'Università israeliana Ben Gurion ha dimostrato la capacità di orientamento di un pesce rosso, che ha "guidato" a tutti gli effetti il suo acquario con il muso

Se vi dicessimo che anche un pesce rosso potrebbe guidare un piccolo veicolo a quattro ruote… ci credereste? Bè, sappiate che è tutto vero: un esperimento condotto all’Università Ben-Gurion del Negev, in Israele, ha voluto dimostrare la capacità di adattamento di questi esseri viventi in ambienti sconosciuti al di fuori del loro habitat naturale… e i risultati ottenuti sono stati davvero sorprendenti!

I ricercatori hanno innanzitutto creato uno speciale veicolo composto da un carrello provvisto di ruote con l’acquario posizionato nella parte superiore: all’interno, ovviamente, si trovava il nostro piccolo amico, i cui movimenti sono stati registrati da un sistema di telecamere per poi essere tradotti in spostamenti veri e propri da impartire al carrello stesso (avanti, indietro, a sinistra e a destra). Dopo una primo periodo di addestramento, il pesciolino è stato messo alla prova posizionando di fronte alla sua vaschetta un bersaglio ben visibile, capace di attirare la sua attenzione.

Lo scopo, come anticipato, è stato quello di verificare che i suoi “ordini” – impartiti toccando le pareti dell’acquario con il muso – non fossero casuali, ma focalizzati al raggiungimento del target per ottenere la ricompensa promessa (un po’ di cibo extra). Il simpatico pesce rosso non si è nemmeno fatto trarre in inganno da alcuni falsi segnali e, anzi, ha imparato in fretta a guidare la sua speciale “automobilina”, correggendone la traiettoria ogni qualvolta non riusciva a centrare al primo colpo l’obiettivo colorato davanti a sè.

Il verdetto finale, pubblicato sulla rivista Behavioural Brain Research, ha quindi dimostrato l’innata capacità di adattamento degli esseri viventi: “La nostra ricerca conferma che la capacità di navigazione è universale e non specifica in base all’ambiente – ha commentato Shachar Givon, ricercatore della facoltà di Scienze naturali dell’ateneo – In secondo luogo, lo studio dimostra che il pesce rosso ha la capacità cognitiva per imparare un compito complesso in un ambiente completamente diverso da quello in cui si è evoluto. Magari con qualche difficoltà iniziale, come per chiunque impari ad andare in bicicletta o a guidare un’automobile“.