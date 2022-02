Il futuro dell’auto? Secondo Renault sarà ad idrogeno!

La Casa della Losanga ha pubblicato una prima immagine teaser che mostra una concept car con alimentazione a idrogeno. Sarà presentata a maggio

Nell’attesa di vedere finalmente dal vivo la nuova Austral (la presentazione è confermata per l’8 marzo), il marchio Renault ha recentemente annunciato quale sarà la direzione da intraprendere in fatto di alimentazioni sostenibili del futuro: non solo ibrido ed elettrico… ma anche idrogeno, proprio come fatto da Toyota con la ben conosciuta Mirai e con il prototipo GR Yaris H2.

Ed è proprio con una concept car che questa volontà è stata messa “nero su bianco”: Renault, infatti, ha pubblicato una prima immagine teaser di una nuova vettura con questa tipologia di carburante, un’auto che “mostra la strada della decarbonizzazione intrapresa dal gruppo e dalla marca Renault, ma anche i progressi realizzati in termini di economia circolare, materiali riciclati e riciclabili“. Il suo nome? Per il momento sconosciuto: l’unica certezza è che la sua carrozzeria ha le sembianze di un SUV/crossover dalla firma luminosa davvero appariscente con gruppi ottici a quattro elementi e luci diurne ad orientamento verticale, frutto del lavoro coordinato dal responsabile del Centro Stile Renault – Gilles Vidal.

Questo prototipo, ovviamente, incarnerà al meglio il principio di sostenibilità ambientale grazie all’utilizzo di materiali riciclabili, i quali verranno impiegati secondo le linee guida dell’economia circolare che prevedono, a loro volta, il minor spreco possibile di risorse. Se l’idrogeno alimenterà un pacco a batterie di tipo fuel-cell oppure sarà l’alimentazione del motore principale, tuttavia, è ancora un mistero: fortunatamente questa Renault sarà presentata entro il mese di maggio 2022, quando tutti i nostri dubbi saranno fugati.