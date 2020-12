Il GMC Vandura Cargo dell’A-Team è in vendita!

Worldwide Auctioneers offre ai fans dell'A-Team un'opportunità più unica che rara: il mitico furgone della squadra d'assalto protagonista dell'omonimo telefilm degli anni '80 è in vendita all'asta!

Chi è appassionato di film e serie televisive d’azione non può non ricordare il mitico A-Team, pellicola a puntate degli anni ’80 che proponeva le rocambolesche avventure di un commando di Berretti Verdi che parteciparono alla Guerra del Vietnam, in seguito alla quale furono ingiustamente condannati per aver derubato la banca di Hanoi. Rinchiusi in un carcere di massima sicurezza, i protagonisti di questa squadra d’assalto, con a capo il mitico “Hannibal Smith”, riuscirono poi a fuggire rifugiandosi nella città di Los Angeles, dove vissero in clandestinità effettuando operazioni in qualità di mercenari.

Una saga davvero avvincente, nella quale l’A-Team utilizzava un furgone GMC Vandura Cargo per spostarsi nella metropoli americana, reso celebre non solo dalla sua livrea in nero-grigio con striscia arancione laterale che va a connettersi con lo spoiler posteriore, ma anche per una dotazione di bordo del tutto “non convenzionale”. All’epoca la Universal Studios aveva preparato sei mezzi per questa serie televisiva, uno dei quali oggi è finito nelle mani di Worldwide Auctioneers che, manco a dirlo, l’ha messo in vendita all’asta al miglior offerente.

Il furgone in questione presenta alcuni dettagli davvero esclusivi, tra cui il mitragliatore posteriore e alcune armi a portata di mano nell’abitacolo: sono ovviamente degli oggetti “di scena”, proprio come l’apparato radio con il quale “Hannibal Smith” sapeva coordinare le azioni dei suoi seguaci. Con 145mila km all’attivo, questo GMC Vandura Cargo rappresenta quindi un’ottima occasione per mettersi in garage un pezzo di storia del cinema americano: la sua asta si terrà il 23 gennaio a Scottdale, nello Stato dell’Indiana, ma si potrà partecipare anche online. Chi se lo aggiudicherà (con un prezzo che, al momento, non ha una base di partenza) devolverà il ricavato alla raccolta fondi del J.Kruse Education Center, un’associazione che ha l’obiettivo di orientare e indirizzare professionalmente giovani ed ex-soldati che hanno prestato servizio nell’Esercito.