Il Gruppo Bossoni si rafforza ulteriormente acquisendo Mandolini Auto

Come sarà il 2021 per il mercato automobilistico italiano? Sicuramente “reattivo” come stanno dimostrando i maggiori Concessionari nazionali fra cui il Gruppo Bossoni SpA che ad inizio febbraio ha annunciato di aver acquisito Mandolini Auto SpA, storica e prestigiosa concessionaria Audi e Volkswagen di Brescia e Provincia.

In un momento di rallentamento per l’Economia Italiana e per il Settore Auto il Gruppo Bossoni Automobili sceglie quindi di accelerare e avere fiducia nel mercato. E lo fa acquisendo la concessionaria Mandolini Auto di Brescia. Che gli consente di rafforzare la sua posizione in due best brand come Audi e Volkswagen.

Un passaggio di consegne tra due aziende fortemente radicate nel territorio bresciano e che da oltre 30 anni hanno contribuito alla valorizzazione del tessuto sociale locale. Un passaggio all’insegna della continuità con il passato ma anche un forte sentimento di “brescianità”, da una famiglia storica Bresciana ad un’altra, per valorizzare un Made In Italy sempre più preda delle attenzioni di aziende estere che questa volta sono state lasciate fuori dai cancelli…

Una gestione aziendale trasparente e attenta, il forte orientamento ai bisogni del cliente e la forte connotazione territoriale hanno portato le due imprese ad una costante crescita in termini di volumi e marginalità, raggiungendo una solidità finanziaria certificata dai primi posti nelle classifiche delle imprese bresciane e posizioni di rilievo nel panorama Automotive italiano.

Tutto all’insegna di una parola: Continuità. Per proseguire la storia di un’azienda che è un punto di riferimento non solo per Brescia quando si parla di Audi e Volkswagen.

“L’operazione conclusa ha una rilevanza strategica per il Gruppo – ha affermato Mauro Bossoni, Presidente e AD di Gruppo Bossoni – in quanto ci permette di rafforzare la nostra presenza sul mercato bresciano, ed in particolare in quello dei brand Premium. Con Audi e VW lavoriamo già a Cremona, Crema, Mantova e Piacenza, e l’arrivo a Brescia è un ulteriore passo importante”.

“L’operazione di acquisizione di Mandolini– ha aggiunto Bossoni– è coerente con il piano strategico ed industriale presentato da Gruppo Bossoni Automobili, nonostante le difficoltà di settore nel post-Covid”.

“L’attuale scenario generale,” ha dichiarato contestualmente Stefano Moreschi, Amministratore Delegato di Mandolini Auto, “e quello del Settore Auto in particolare, in questa contingenza economica globale in cui è necessario essere molto competitivi all’interno del proprio mercato, impone strutture Aziendali di grandi dimensioni, sorrette da capitali sempre più ingenti, adatti ad affrontare sfide locali e aazionali sempre più difficili sfruttando il più possibile sinergie, collaborazioni ed economia di scala.

Ho ritenuto, quindi, che l’obiettivo fosse di dare la migliore continuità al lavoro svolto fino a oggi, optando per la cessione della nostra Azienda a un grande Gruppo Bresciano capitanato dalla Famiglia Bossoni. L’aspetto familiare è stato fondamentale. Credo che la filosofia e i principi economici che guidano questa Azienda, rappresentino la migliore continuità, con l’attuale gestione”.

“Con Mauro Bossoni”, conclude Moreschi, “ci siamo capiti subito e se anche la scelta è stata dolorosa, penso possa essere il meglio per il futuro della Mandolini Auto”.

Con l’acquisizione di Mandolini Auto SpA, il Gruppo Bossoni consolida la propria posizione di terzo gruppo automotive italiano per dimensioni e fatturato, con 32 punti vendita distribuiti in maniera capillare nelle Province di Brescia, Cremona, Mantova e Piacenza.

Una forte presenza sul Territorio Bresciano, dove ad oggi vanta 13 Sedi e 12 Brand Auto rappresentati, a cui si aggiungono i brand Mercedes-Benz e Mercedes-Benz Van & Truck e la Sede Agricar di Brescia-San Zeno, azienda in compartecipazione con il Dott. Giorgio Marra e il Presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino.

Non è quindi casuale che il Gruppo Bossoni sia stata fra le prime concessionarie a potersi fregiare del riconoscimento Top Partners Italia promosso da Infomotori.com per valorizzare i migliori professionisti della distribuzione automobilistica.

Un bravo quindi al Gruppo Bossoni ed il 2021 è appena iniziato!