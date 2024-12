Il mercato dell’auto divide l’Italia: nuovo al Centro-Nord, usato al Sud

Nei primi nove mesi del 2024, il mercato delle auto nuove in Italia registra una crescita modesta, con un aumento dell’1,9% delle immatricolazioni e del 3,8% delle richieste di finanziamento rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo andamento, seppur positivo, evidenzia un rallentamento rispetto all’inizio dell’anno e segnala alcune criticità legate al potere d’acquisto e una flessione nella presenza dei giovani. La fascia d’età 18-29 anni, infatti, registra un calo del 3,1% nelle immatricolazioni e dello 0,8% nelle richieste di finanziamento per l’acquisto di automobili nuove, evidenziando una stagnazione nell’accesso a questo mercato. Questa tendenza è influenzata da un minor potere di acquisto delle famiglie, dall’aumento generale dei prezzi delle auto (dovuto al rincaro di materie prime ed energia, nonché all’arricchimento dei contenuti tecnologici di prodotto e agli adeguamenti alle nuove norme di sicurezza), ma anche dalle condizioni di finanziamento, che restano ancora poco favorevoli rispetto al passato. Un segnale in tal senso è l’aumento – dal 17,8% dei primi 8 mesi del 2023 al 22% nei primi 8 mesi del 2024 – delle maxi-rate finali superiori a 20.000 euro per i finanziamenti di auto nuove: un incremento che potrebbe indicare una maggiore propensione all’indebitamento o la necessità di diluire i pagamenti nel tempo da parte di questo segmento della clientela. Al contrario, la fascia 46-60 anni, che tipicamente vanta una maggiore stabilità economica, si conferma trainante per il mercato, rappresentando quasi il 40% delle richieste di finanziamento e il 36,5% delle immatricolazioni. Queste alcune delle evidenze dell’Osservatorio Credit & Mobility realizzato congiuntamente da Experian, principale società di global information al mondo, e UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, che con cadenza semestrale analizza i trend di mercato delle auto nuove o usate e dei veicoli commerciali leggeri, e l’andamento delle richieste di strumenti finanziari.

L’andamento del mercato auto in Italia

“Comprendere le dinamiche di un mercato critico e in continua evoluzione come quello automotive è fondamentale per supportare le decisioni strategiche di consumatori e aziende – dichiara Armando Capone, CEO di Experian Italia -. Mettendo in relazione il nostro patrimonio dati con quello di UNRAE possiamo offrire una visione chiara dei trend in atto per aiutare gli operatori del settore a decifrare le complessità del mercato e a individuare le opportunità di crescita. Experian si impegna a promuovere soluzioni innovative per un accesso al credito più equo e conveniente, aiutando i giovani e le famiglie ad affrontare le sfide economiche legate all’acquisto di un’auto e contribuendo a migliorare la salute finanziaria per tutti”. “Ormai da decenni il mercato automotive, sia del nuovo che dell’usato, è legato a quello dei prodotti finanziari che si evolvono con i tempi per andare incontro alle esigenze dei clienti – dichiara Andrea Cardinali, Direttore Generale di UNRAE -. Per leggere correttamente i fenomeni del primo, dunque, diventa sempre più importante comprendere quelli del secondo, e viceversa. UNRAE, fonte ufficiale dei dati di mercato automotive in Italia e parte del Sistema Statistico Nazionale dal 2013, ha trovato in Experian il partner naturale per implementare uno strumento di valore aggiunto che mettesse a fattor comune le expertise e i patrimoni informativi di questi due mondi così diversi ma così vicini”.

Auto nuove o usate: cosa scelgono gli italiani?