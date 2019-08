Il nuovo Crossover Fiat: un SUV su base Tipo per il 2021

Un Crossover su base Tipo potrebbe essere nei piani di Fiat, intenta a rinnovare la gamma per il 2021. Il segmento è tra i più richiesti, e questo rendering di K DesignAG rende bene l'idea di come potrebbe essere

Nella gallery, anche il SUV Coupé Fiat Fastback

Il CUV, crossover compatto di Fiat, è ormai alle porte. Il piano industriale che vedrà un rinnovamento della gamma del Lingotto nel 2021 e che prevede l’addio a 500L in favore di 500 Giardiniera comprende anche l’arrivo di un crossover su base 500X e Renegade. Nello specifico si pensa ad un adattamento della carrozzeria di Fiat Tipo, rialzata e rivista in più particolari per andare incontro alle esigenze di mercato.

Il Crossover di Fiat sarà ibrido

Secondo alcune indiscrezioni il nuovo modello monterà motori tradizionali e varianti ibride, con buone probabilità di vedere anche versioni 100% elettriche in un secondo momento. Nel mercato italiano il nuovo SUV Fiat potrebbe prendere definitivamente il posto di Tipo, anche se difficilmente l’azienda torinese rinuncerà all’unica Station Wagon presente a listino: quello delle familiari a coda lunga è un segmento che sta lentamente riprendendo quota dopo la massiccia ondata di auto a guida alta di cui fa parte questo nuovo crossover. A parlare per primo potrebbe essere, ancora una volta, il mercato sudamericano, dove Fiat ha già fatto debuttare il SUV Coupé Fastback.

Il rendering parla chiaro

Le immagini nell’articolo mostrano il rendering ben realizzato di K DesignAG: il frontale è imponente e ben realizzato anche se l’ispirazione del designer sembra provenire da costruttori nipponici. I fendinebbia ricordano i caratteristici proiettori di Nissan Juke (il modello uscente) e le proporzioni, la pulizia delle linee e l’assetto sembrano sussurrare “Mazda CX-3”. Per quanto riguarda il posteriore invece, i richiami al marchio Fiat sono evidenti.

Difficile dire se e quando vedremo il prossimo crossover compatto di Fiat, che potrebbe essere svelato in versione Concept già al prossimo Salone di Ginevra (marzo 2020) per poi essere commercializzato l’anno successivo o più avanti ancora. L’importanza dell’avere almeno un crossover in gamma è però chiara, basti dare una sbirciatina ai dati di vendita.