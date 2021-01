Il Presidente di NIO Qin Lihong si racconta

NIO, spesso definita la Tesla cinese, raccontata dal suo co-fondatore e Presidente in occasione del recente Forum China EV100 2021 tenutosi a Pechino nel gennaio 2021: stazione di sostituzione della batteria di seconda generazione, intenzione di entrare all'estero, BaaS, NAD, Formula E, batterie fino a 150 kWh con autonomia di 1.000 km!

NIO la conoscerete molto presto!

Probabilmente molti dei nostri lettori non hanno ancora sentito parlare di NIO… Forse perchè i media si sono fermati alla statunitense Tesla senza pensare che i leader della mobilità elettrica (e non solo) sono in Cina! Negli USA già apprezzano NIO tanto che il suo titolo azionario non capitalizza ovviamente come Tesla (794 miliardi di dollari!) ma con i suoi 89 miliardi supera Ford (40), General Motors (78) e Volkswagen (81) e la stessa Toyota (a ben 207 miliardi) farà bene a darsi rapidamente una scossa.

NIO è una stella in una costellazione cinese ricca di marche automobilistiche trazionali e di fresca nascita come le forse sconosciute Xpeng (38 miliardi!) o Li Auto (31) che capitalizzano tre volte la storica Renault (10 miliadi) a testimonianza che il mondo si muove molto velocemente e la leadership è sempre piu cinese che ha saputo superare persino Giappone e Corea del Sud fino a pochi anni fa inavvicinabili per la Repubblica Popolare Cinese che oggi se la gioca alla pari con gli States.

Per conoscere meglio il fenomeno NIO che nel 2021 intende sbarcare anche in Europa, abbiamo ascoltato e letto il recente discorso del o-fondatore e presidente di NIO Qin Lihong fatto in occasione del recente Forum China EV100 2021 tenutosi a Pechino nel gennaio 2021. Eccovi una sintesi e vi invitiamo poi a guardare con attenzione tutta la gallery per comprendere come si tratti di un brand già oggi avanti a molte blasonate marche occidentali pur essendo nata pochi anni fa, confermando che il pesce veloce mangia quello lento anche se sta in acqua da molto più tempo…

Qin Lihong, co-fondatore e presidente di NIO ( Fonte: China EV100) ha esordito dichiarando di essere ” molto colpito dal fatto che possiamo organizzare un simile incontro in questo momento di prevenzione e controllo dell’epidemia di Covid-19. Questa è la nostra sesta volta che partecipiamo al Forum China EV100 e, sebbene siamo un’azienda giovane, abbiamo assistito allo sviluppo dell’intera industria dei veicoli elettrici in Cina insieme. China EV100 sta anche assistendo allo sviluppo di una nuova azienda come NIO e vorrei cogliere l’occasione per riferire brevemente sulla crescita di NIO”.

I numeri di NIO

“Nel 2020, NIO ha venduto 43.728 unità e a dicembre ha superato le 7.000 unità in un solo mese, raggiungendo un nuovo record, raddoppiando il tasso di crescita anno su anno per 9 mesi consecutivi da aprile a dicembre. In totale, NIO ha consegnato più di 75.000 veicoli in due anni e mezzo da quando ha iniziato a consegnare veicoli alla fine di giugno 2018. Nel 2020, so che questo numero è piccolo, un numero molto piccolo rispetto a molte delle società precedenti qui oggi.

Ma vorrei segnalarvi che questo potrebbe anche essere un piccolo risultato per i marchi cinesi nel mercato delle auto di lusso. Nel 2020, NIO si è classificata al 12° posto nelle vendite ma al 4° nel prezzo al dettaglio tra tutti i principali marchi di lusso. Porsche, Land Rover e Mercedes-Benz vendono a prezzi leggermente più alti di noi ei nostri prezzi di consegna effettivi sono superiori a quelli dei marchi di lusso tra cui BMW, Audi, Lexus e Tesla.”

La sostituzione della batteria!

“In termini di modello di business, il 2020 è l’anno in cuiNIO raggiunge un ciclo chiuso. Nel giugno dello scorso anno, il modello di separazione tra corpo e batteria è stato infatti riconosciuto dallo Stato e NIO è stata la prima a annunciare la sostituzione della batteria. Ad agosto, abbiamo lanciato Battery as a Service (BaaS), un servizio di noleggio batterie.

Nelle ultime settimane, il numero di clienti che hanno acquistato veicoli utilizzando il modello BaaS è vicino al 50% dei nostri nuovi ordini, il che indica che è molto popolare. A novembre, abbiamo lanciato un pacco batterie da 100 kWh e aperto il programma di aggiornamento a tutti i nostri allora oltre 60.000 clienti, rendendo disponibile l’aggiornamento della tecnologia della batteria a tutti i consumatori NIO.

NIO usate e guida autonoma in abbonamento nel solo mese di gennaio 2021

“Il 3 gennaio di quest’anno abbiamo lanciato la nostra attività di auto usate, chiudendo sostanzialmente il cerchio nel mercato consumer. Il 9 gennaio abbiamo annunciato la tecnologia di guida autonoma di nuova generazione come servizio in abbonamento, aprendo il modello del servizio in abbonamento. In termini di pianificazione aziendale, hardware, software e servizi hanno una propria pianificazione aziendale relativamente indipendente per adattarsi alle esigenze delle diverse classi di consumatori.”

Le novità gamma NIO

“In termini di prodotti e tecnologie, lo scorso anno abbiamo lanciato la nuova generazione ES8, l’ES6 a ciclo medio e il nuovo SUV coupé ES6. L’ES6 è stato insignito del Body Design Award dall’Associazione tedesca dell’industria automobilistica in Germania.

Pacchi batterie da 70 kWh nel 2018 a 150 kWh nel 2022

Parlando di tecnologia delle batterie, abbiamo collaborato con i nostri partner per lanciare un nuovo pacco batteria da 100 kWh nel 2020, dopo il lancio di un pacco batteria da 70 kWh nel 2018 e un pacco da 84 kWh nel 2019. Il nostro pacchetto da 100 kWh ha già iniziato a essere lanciato in volume per il mercato e abbiamo recentemente annunciato che nel 2022 lanceremo un pacco da 150 kWh con una densità di energia di 360 Wh / kg utilizzando la più recente tecnologia delle batterie a stato solido, con l’obiettivo di lanciarlo nel quarto trimestre del prossimo anno.

Stiamo anche utilizzando un modello di business innovativo per dare a ciascun proprietario di NIO la flessibilità di scegliere ogni prodotto di batteria in base alle proprie esigenze di viaggio. In termini di servizi di ricarica e sostituzione delle batterie, lo scorso anno abbiamo lanciato la seconda generazione di wallbox domestica CA da 7 kW e batterie di ricarica rapida domestica CC da 20 kW. Non molto tempo fa, abbiamo distribuito 14 supercharger lungo il percorso di 2.900 km da Chengdu all’Everest utilizzando pile di ricarica rapida CC da 20 kW.

Cambio delle batterie con un semplice click

Stiamo inoltre sviluppando attivamente la stazione di sostituzione della batteria di seconda generazione, che dovrebbe essere lanciata sul mercato a marzo o aprile di quest’anno. Avrà una capacità di servizio quattro volte superiore alla nostra stazione di prima generazione e potrà essere collegato automaticamente al veicolo, in modo che l’utente possa parcheggiare automaticamente e cambiare il pool di scambio della batteria con un clic in macchina. Può essere incustodito, il che offre la possibilità alla modalità di sostituzione della batteria di NIO di entrare nei mercati dei paesi sviluppati in Europa e in America in futuro.

Software aggiornato 39 volte in 18 mesi più ADAS

In termini di software, nell’ultimo anno e mezzo, abbiamo rilasciato 39 aggiornamenti software, aggiunto 131 nuove funzionalità e ottimizzato 280 funzionalità esistenti. Nell’agosto dello scorso anno, abbiamo lanciato ADAS Advanced Pilot Assist, che chiamiamo NOP, e finora gli utenti hanno percorso più di 100 milioni di chilometri con Advanced Automated Driving Assist di NIO, che è stato testato in un’ampia gamma di applicazioni.

Guida autonoma di nuova generazione nel 2022

All’inizio del prossimo anno, lanceremo la prossima generazione di guida autonoma, facendo il salto dalla guida assistita alla guida autonoma. Useremo il lancio di ET7 per portare la guida autonoma a un nuovo livello. NIO e JAC hanno collaborato pienamente in questi anni e hanno tracciato un buon percorso nella produzione innovativa, e ora abbiamo non solo una produzione stabile ma anche una qualità molto stabile.

Qualità NIO riconosciuta anche da JD Power

Nel biennio 2019 e 2020, all’interno del nuovo sondaggio sulla qualità delle auto di JD Power, società di ricerca statunitense, ES8 ed ES6 hanno vinto rispettivamente il nuovo premio per la qualità dell’auto in quell’anno, dimostrando che l’innovativo modello di produzione non è a scapito di qualità e non a scapito dell’efficienza. 210 Concessionarie, 200 Centri di assistenza e a fine 2021 oltre 500 stazioni di sostituzione veloce della batteria…

Nell’ultimo anno abbiamo messo a punto attivamente le nostre capacità di servizio. Ad oggi, NIO ha oltre 210 showroom di prevendita, 150 dei quali sono stati costruiti lo scorso anno. Abbiamo più di 200 centri di assistenza post-vendita e 178 stazioni di sostituzione della batteria NIO, e raggiungeremo 500 entro la fine di quest’anno.

50.000 wallbox domestici

Abbiamo installato circa 50.000 stazioni di ricarica domestica per i clienti e costruito 100 stazioni di supercharger in tutto il Paese. Abbiamo anche introdotto più di 280.000 punti di ricarica rapida di terze parti tramite l’APP di NIO per facilitare i viaggi degli utenti. Ci stiamo inoltre preparando attivamente per entrare nei mercati esteri nel 2021 e avviare le vendite all’estero se l’epidemia mondiale non si deteriora in modo significativo. Miriamo inoltre a continuare ad aderire al posizionamento del nostro marchio di fascia alta all’estero e a servire i nostri clienti direttamente con un modello di vendita diretta.

Insomma niente male per un brand che ha appena sei anni di vita!