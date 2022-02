Il prossimo giro in taxi a Dubai potrebbe essere senza autista

Dubai farà patire una sperimentazione sul servizio di taxi senza autista entro il 2023. L'obiettivo è avere 4.000 vetture per le strade entro il 2030

Frequentate spesso Dubaui, magari per lavoro, oppure sognato di andarci da turisti? Il paese mediorientale vi potrebbe stupire per i molti servizi offerti e la tecnologia presente a ogni angolo della strada. Anzi, proprio in strada, perché da quelle parti è pronta la rivoluzione anche nell’utilizzo di un mezzo di quotidiana fruizione come il taxi.

Dubai sperimenta i taxi senza autista

Secondo quanto riportato dal quotidiano The National, la RTA (Roads and Transport Authority) sta lavorando per il lancio di un servizio di taxi senza conducente. Il progetto, sviluppato a quattro mani con la società americana Cruise, potrebbe avere applicazione pratica già nel 2023 e potrebbe portare ad avere 4.000 taxi totalmente indipendenti entro il 2030. Al Tayer, direttore generale della RTA, ha spiegato così il progetto: “I veicoli autonomi sono veicoli elettrici, amici dell’ambiente e che servono a servire tante persone e potrebbero evitare il verificarsi degli errori umani responsabili del 90% degli incidenti stradali“. Per il momento non è stato rivelato il numero esatto di veicoli che prenderanno parte alla sperimentazione, ma una delegazione di Cruise ha già fatti visita a Dubai per identificare una serie di luoghi in cui sviluppare il progetto.

Cruise sta lavorano accanto a General Motors e questo mese le due aziende hanno avviato un servizio di taxi senza autista a San Francisco, attivo solo di notte e solo in alcune aree della città (tra l’altro gratis) e anche ad Abu Dhabi sono già state fatte delle prove in questa direzione.