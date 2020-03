Il Salone dell’Auto di New York 2020 rimandato a fine agosto

La kermesse statunitense si svolgerà dal 28 agosto al 6 settembre 2020 anziché a metà aprile, come inizialmente previsto, a causa della crescente diffusione del coronavirus negli stato uniti

Come molte altre esplosioni a due e quattro ruote, anche il Salone Internazionale dell’Auto di New York è stato costretto a posticipare la sua apertura a cauda dell’emergenza coronavirus. La kermesse statunitense, infatti, si svolgerà dal 28 agosto al 6 settembre 2020 anziché a metà aprile come inizialmente previsto.

Salone Internazionale dell’Auto di New York: le nuove date

Dopo la cancellazione del salone di Ginevra a pochi giorni da un’apertura che era stata strenuamente difesa fino all’ultimo e lo spostamento inevitabile della rassegna di Pechino a data da destinarsi vista la situazione in Cina, ora anche il Salone Internazionale dell’Auto di New York, che si sarebbe dovuto svolgere ad aprile, ha rimandato la sua apertura a fine agosto (28 agosto-6 settembre, giorni stampa 26 e 27 agosto). L’annuncio è arrivato dagli stessi organizzatori che si sono costretti a prender questa decisone a causa della crescente preoccupazione per la salute dovute alla diffusione del coronavirus nella zona di New York è stato riprogrammato dal 28 al 6 agosto 2020. I giorni di stampa sono il 26 e 27 agosto 2020. “Stiamo facendo questo straordinario passo per proteggere i nostri partecipanti, espositori e tutti i partecipanti dal coronavirus – ha detto Mark Schienberg, presidente della Greater New York Automobile Dealers Association, l’organizzazione che gestisce il New York Auto Show -. Per 120 anni lo spettacolo è andata avanti. La decisione di spostare le date dell’evento non è stata facile. La nostra massima priorità rimane la salute e il benessere di tutti i soggetti coinvolti in questo evento storico. Siamo già stati in contatto con molti dei nostri espositori e partner e siamo fiduciosi che le nuove date per il 2020 saranno un altro evento di successo“.

Il Salone Internazionale dell’Auto di New York muove un volume d’affari di oltre 330 milioni di dollari e ha, quindi, un enorme impatto per migliaia di lavoratori, ma di riflesso anche per centinaia di migliaia di visitatori che partecipano all’evento di 10 giorni e utilizzano lo Show per decidere la prossima acuto da acquistare. Insomma, servirà ancora un po’ di pazienza per assistere, ma noi saremo in prima linea per raccontarci tutto il meglio di quello che arriverà da New York.