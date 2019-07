Il SUV compatto Maserati potrebbe debuttare a breve

Il segmento dei SUV compatti potrebbe presto vedere la presenza del baby SUV Maserati, più piccolo del Levante e pronto a competere con BMW X3 e Audi Q5.

C’è una bella novità che rischia di farsi spazio nell’affollato segmento dei SUV premium e potrebbe arrivare da Maserati. Parliamo di un modello che dovrebbe andarsi a posizionare subito al di sotto dell’ingombrante Levante e che – nelle mire della casa del Tridente – avrà il compito di vedersela con competitor decisamente agguerriti, leggi Audi Q5 o BMW X3 – tanto per ciare le più note.

Le foto che vi proponiamo ci sono state inviate da un nostro lettore e mostrano quello che all’apparenza è un Alfa Romeo Stelvio. Al frontale però il logo è quello del Tridente e, a ben vedere, ci sono due diverse bocchette per il rifornimento. Segno che una è intesa per il carburante tradizionale, l’altra per l’elettrico. In poche parole, un Plug-In Hybrid.

Se il vestito è quello di Stelvio è perché, tecnicamente, il “baby SUV” Maserati dovrebbe sfruttare lo stesso telaio, di nome “Giorgio” e firmato dai cugini di Alfa Romeo. Anche la rosa delle motorizzazioni dovrebbe ricalcare quella dell’apprezzatissimo SUV del biscione – con conferme interpretate dal benzina turbo da 2 litri di cilindrata al “2 e 2” diesel – compreso il velenosissimo V6 formato “Quadrifoglio” sviluppato dalla casa di Arese insieme ai tecnici Ferrari. Per il prossimo futuro la casa emiliana ha già in cantiere modelli completamente elettrici, ma questa è un’altra storia.

Probabile anche la conferma della partnership tra Maserati ed Ermenegildo Zegna che già oggi si occupa di curare gli interni della Levante. Se la casa di moda dovesse prendersi l’onere anche della nuova arrivata, avremo a che fare con un abitacolo curato come poche competitor sono in grado di offrire. Il luogo di nascita è rigorosamente l’Italia, a Mirafiori. Per una presentazione, per quanto ufficiosa, bisognerà tuttavia attendere ancora.