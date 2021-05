IM Motors Airo: l’auto del futuro che ripulisce l’aria e diventa camera da letto

Grazie al filtro High Efficiency Air Particulate Filter, la concept car IM Motors Airo è in grado di assorbire le emissioni delle altre vetture e ripulire l'aria. Gli interni sono futuristici e i sedili diventano un letto (con privacy garantita dai finestrini oscurati)

Quante volte abbiamo detto che ci sembra di vivere in auto a causa del traffico? Bene, IM Motors, in collaborazione con Heatherwick Studio, ha progetto una vettura all’interno della quale è possibile dormire e mangiare. Sì, avete capito bene, una sorta di casetta su ruote (a zero emissioni) che fa bene all’ambiente.

IM Motors Airo: le caratteristiche

IM Motors Airo, questo il nome della vettura, è tra le proposte del Salone di Shanghai. L’azienda (che tra i suoi soci annovera il colosso dell’e-commerce Alibaba e SAIC Motor) ha presentato questo originale concept car 100% elettrica, dotata di guida autonoma, che potrebbe essere paragonata alle barche-spazzino che percorrono gli specchi d’acqua più inquinati per eliminare rifiuti e sostanze pericolose finite in mare. Airo, però, non tratta l’acqua ma l’aria e punta a ridurre le emissioni inquinanti delle altre vetture per migliorare la qualità dell’aria sulle grandi arterie urbane.

Questo è possibile grazie a filtro High Efficiency Air Particulate Filter (HEPA) che è collocato sotto il telaio e che, con un effetto aspirapolvere, assorbe le particelle inquinanti emesse dagli altri veicoli incrociati sulla strada.Nei rendering presentati, si possono notare gli interni futuristi dominati dai sedili che possono essere ruotati o reclinati del tutto, per diventare una sorta di camera da letto ambulante in cui la privacy è garantita dai finestrini oscurati. IM Motors e Heatherwick Studio hanno annunciato che l’inizio della produzione potrebbe avvenire nel 2023. Chissà se e quando la vedremo sulle nostre strade.