Immatricolazioni auto in calo tra i giovani Under 25: quali sono i motivi?

Una ricerca del portale Segugio.it ha sottolineato il calo di immatricolazioni di auto nuove tra gli Under 25, dovuto a scarso interesse o disponibilità economiche limitate

Ecoincentivi, agevolazioni e bonus vari: cambiare la propria auto, al giorno d’oggi, è sicuramente più semplice rispetto a quanto avveniva in passato, soprattutto per la grande spinta verso modelli elettrici e ibridi che, grazie a questi sostegni economici, diventano sempre più alla portata di tutti. Tra i giovani Under 25, tuttavia, il trend sembra seguire una direzione diametralmente opposta: secondo una recente ricerca del portale Segugio.it, infatti, il numero di auto nuove intestate a questa categoria di automobilisti è in netto calo.

Nell’arco temporale di dieci anni, dal 2011 si è passati da poco più di un milione di veicoli intestati agli Under 25 a circa 590.000 autovetture nel 2021, a fronte di una fascia di popolazione che è rimasta sostanzialmente stabile. Il calo percentuale, in questo caso, è del 43% ed è dovuto a diversi fattori tra i quali la perdita dello status dell’auto come mezzo di emancipazione e la tendenza a preferire, soprattutto nei grandi centri urbani, mezzi di trasporto più economici e veloci da utilizzare (bici e monopattini elettrici su tutti).

Andando più a fondo nella ricerca condotta dal portale Segugio.it, solo il 53% degli Under 25 ha preso la patente di guida appena compiuti i diciotto anni: complici il minor tasso di occupazione (-68%) e il calo del reddito medio percepito (-30%) nel periodo di riferimento preso in considerazione, un altro motivo che ha diminuito il numero di immatricolazioni tra gli Under 25 è anche la sempre più difficile emancipazione economica dei giovani, raggiunta più tardi ed entro la soglia dei 30 anni. Ciò comporta una maggiore difficoltà nel sostenere i costi di gestione di un’auto nuova, tra i quali spicca sicuramente l’RC Auto che, sempre secondo la ricerca di Segugio.it, ha un valore medio fra gli Under 25 di circa 759,20 Euro a fronte di una media nazionale nettamente più bassa (369,20 Euro).