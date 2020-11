In Cina i pod a guida autonoma Neolix vendono il pollo fritto KFC

La nota catena di vendita del Kentucky, KFC, ha iniziato a vendere il pollo fritto in Cina attraverso distributori automatici su ruote a guida autonoma con connettività 5G

Il futuro ipotizzato dal famoso film “Io, Robot” comincia ad essere non così troppo lontano: benchè manchi ancora qualcosa per sviluppare le tecnologie necessarie al fine di rendere un’automobile completamente autonoma nella guida, queste sono la componente fondamentale di alcuni piccoli mezzi a quattro ruote di servizio. Un esempio? I pod automatici costruiti da Neolix e presenti in Cina, a Shanghai (e non solo), dove sono stati allestiti per la vendita automatizzata di pollo fritto prodotto dalla nota catena del Kentucky KFC.

Si tratta a tutti gli effetti di una versione moderna del classico “camioncino dei panini”, al quale ora la popolazione di Shanghai può avvicinarsi in totale sicurezza nelle predisposte aree pedonali presso campus universitari, impianti sportivi e parchi verdi. Come funzionano? Il cliente può prenotare il proprio pasto, fornito dal marchio Yum! Brands che altri non è che la filiale cinese del Kentucky Fried Chicken (KFC), attraverso un’apposita app oppure digitando direttamente la propria scelta sullo schermo touchscreen di cui è dotato il distributore automatico. A questo punto si procederà al pagamento, da effettuare con lo smartphone attraverso la scansione di un codice QR Code: una volta confermato l’acquisto, sarà lo stesso pod a rendere disponibile il cibo, nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle norme igieniche previste al giorno d’oggi.

Insomma, una grande innovazione nel mondo delle consegne a domicilio, resa possibile da veicoli automatizzati per i quali l’azienda cinese Neolix ha investito la bellezza di 29 milioni di dollari: si tratta di un progetto di sicuro successo, non solo per il fatto che le 1000 unità prodotte sono già state tutte vendute (al costo unitario di 30mila dollari) e ora possono viaggiare autonomamente per le strade di Shanghai, ma anche perchè questi veicoli sono dotati di sistemi di guida autonoma di livello 4 e sfruttano la connettività del 5G. Le loro batterie, dall’autonomia massima di 100 km per una top speed di 50 km/h, sono inoltre intercambiabili e quindi vengono sostituite ogni qualvolta tornano in magazzino, al fine di poter servire le metropoli cinesi H24.