In mostra al Guggenheim di Bilbao la storia dell’automobile

Lord Norman Foster, famoso architetto britannico, ha curato una sensazionale mostra nel museo Guggenheim di Bilbao con i 40 modelli più rappresentativi del mondo a quattro ruote

“Motion. Autos, Art, Architecture“: questo è il nome ufficiale della mostra che Norman Foster, famoso architetto proveniente dal Regno Unito, ha organizzato nel museo Guggenheim di Bilbao, in Spagna, dove sono stati inserite le 40 vetture più rappresentative di tutti i tempi che, a tutti gli effetti, hanno fatto segnare una tappa importante nella storia dell’automobile.

Si tratta di una rassegna molto particolare perchè combina i tratti tipici (sia estetici che provenienti dal settore della meccanica e dell’aerodinamica) del mondo automotive con quelli che contraddistinguono l’arte contemporanea, dove figurano gli ambiti della pittura, dell’architettura, della fotografia e addirittura del cinema. Non è un caso, infatti, che i modelli presenti nella mostra in questione (scelti personalmente dallo stesso Foster e provenienti da collezioni private) siano inseriti in saloni con opere d’arte provenienti da diverse epoche, in modo da creare un vero e proprio punto d’incontro tra le varie discipline.

Cosa si potrà ammirare al Guggenheim di Bilbao? La mostra “Motion. Autos, Art, Architecture” propone veicoli di ogni epoca storica, dall’avveniristica Porsche Phaeton che, già all’inizio del XX secolo, era provvista di motori elettrici alla Bugatti Type 57SC Atlantic, dalla mitica Alfa Romeo BAT numero 7 all’altrettanto iconica Ferrari 250 GTO del 1962 – senza dimenticare le bellissime Firebirds della General Motors e, in tempi più recenti, la vittoriosa Mercedes W11 che ha conquistato il Mondiale di F1 2020 con il britannico Lewis Hamilton.

“Le automobili non hanno solo influenzato la vita culturale del XX secolo, ma ne hanno letteralmente plasmato ogni aspetto, dal fisico al metafisico. Quasi tutti gli aspetti presenti sul nostro pianeta sono stati toccati dalle conseguenze della mobilità, che ha progressivamente definito la nostra era e i nostri comportamenti“, queste sono le parole di Norman Foster a proposito della mostra automobilistica del Guggenheim, che sarà aperta a tutti gli appassionati dall’8 aprile fino al prossimo 18 settembre.