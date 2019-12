Incidenti auto: in Inghilterra chi va troppo piano è un pericolo

Secondo un recente studio del Ministero dei Trasporti, in Inghilterra chi guida troppo lentamente costituisce un vero pericolo della strada

“Chi va piano va sano e va lontano” recita un famoso detto che, il più delle volte, viene utilizzato come consiglio per evitare qualsiasi pericolo. Sulle strade di ogni giorno, tuttavia, questo comportamento può portare esattamente al risultato opposto: lo afferma un recente studio del Ministero dei Trasporti inglese, che ha investigato il numero di incidenti (e investimenti di pedoni) causati da tutti quegli automobilisti che hanno fatto della prudenza il loro mantra.

Secondo il Daily Star, è stato rivelato che l’anno scorso 26 persone hanno riportato gravi danni personali e due sono morte in incidenti causati da chi guidava troppo piano: altre 132, invece, sono state leggermente ferite… e sembra che questi numeri siano in aumento!

Una situazione senza dubbio drammatica, che però i vertici britannici vogliono porre rimedio grazie alle multe previste per questi comportamenti: gli automobilisti che procedono a velocità di molto inferiori ai limiti previsti, infatti, possono essere sanzionati con 100 sterline e tre punti in meno sulla patente.

In ogni caso, siamo di fronte a statistiche che non sorprendono, almeno secondo quanto affermato da Hugh Bladon, membro dell’Alliance of British Drivers: “In poche parole guidare troppo piano è un comportamento stupido, oltre che la ricetta perfetta per un disastro stradale. Questo causa frustrazione negli altri automobilisti, che di conseguenza provano delle manovre di sorpasso che si rivelano, nella maggior parte dei casi, estremamente pericolose“.