Ineos Automotive: ecco tutti i concessionari italiani per acquistare il Grenadier

Gli ordini per il SUV Ineos Grenadier apriranno a maggio, mentre l'apertura dei punti vendita ufficiali del marchio britannico è prevista per l'estate

Manca pochissimo al debutto sul mercato italiano dell’Ineos Grenadier, SUV “vecchia scuola” del marchio britannico Ineos Automotive che vuole riportare in auge lo stile vintage di questa particolare classe di automobili – ovviamente impreziosita di tutti gli optional oggi necessari per godersi al meglio anche i viaggi più lunghi. Il suo prezzo? In partenza da 60.500 Euro a seconda se la versione del veicolo è quella “autovettura” oppure quella “autocarro” con omologazione N1 a due oppure a cinque posti.

Per rendersi conto della qualità del prodotto, vi basta sfogliare le foto presenti in gallery: si tratta di un SUV davvero “d’altri tempi”, che è prenotabile in Italia a partire dal mese di maggio sul sito ufficiale dell’azienda ma che, dall’estate, sarà anche apprezzabile dal vivo grazie all’apertura dei primi concessionari ufficiali. I primi dieci sono i seguenti:

Milano, Autotorino

Bergamo, Autotorino

Parma, Autotorino

Verona, Autotorino

Torino, Novelli 1934 (BiAuto Group)

Genova, Novelli 1934 (BiAuto Group)

Bologna, Stefanelli 1952

Firenze, SIT

Bari, Maldarizzi Automotive

Caserta, Amica

In aggiunta Ineos Automotive confermerà entro la fine dell’estate l’apertura di due nuove location a Bolzano e a Roma, con l’intento di fornire ai clienti la possibilità di recarsi presso un’officina autorizzata entro un raggio massimo di 50 km. Ogni punto nevralgico di servizio sarà composto da agenti di vendita e tecnici d’officina altamente specializzati, al fine di dar vita a una copertura geografica a livello internazionale garantita in collaborazione con una selezione di centri Bosch Car Service e specialisti di 4×4 accreditati con il marchio Ineos.

“Abbiamo lavorato incessantemente per oltre un anno al fine di individuare partner commerciali in Italia che condividono il nostro stesso entusiasmo nei confronti del Grenadier, ne capiscono le peculiarità e interpretano al meglio le esigenze di chi acquista e guida un 4X4 – ha commentato Klaus Hartmann, Head of Europe di Ineos Automotive – Insieme a questi partner e forti di avere una comprovata storia di successo ed eccellenza nell’accoglienza clienti, non vediamo l’ora di offrire ai clienti del Grenadier la consulenza e il supporto di cui hanno bisogno“.