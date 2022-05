Ineos Grenadier: al via gli ordini in Italia, prezzi in partenza da 63.190 Euro

La Ineos Automotive ha lanciato il configuratore online della nuova Grenadier, SUV che sarà disponibile in versione Station Wagon e Utility Wagon

Se dal nostro ultimo articolo che riportava tutti i concessionari ufficiali pronti a diventare dealer del marchio Ineos Automotive avete cominciato a fare un “pensierino” sulla nuova Ineos Grenadier… allora sappiate che il marchio inglese ha da poco dato il via alle pre-vendite del suo nuovo SUV di ultima generazione, nonchè lanciato online il configuratore dedicato tramite il quale è possibile personalizzarlo in tutte le sue particolarità.

Collegandosi al sito web ufficiale, infatti, ora si può costruire il proprio Grenadier su misura selezionando una delle due versioni che saranno commercializzate in Italia (Utility Wagon a due o cinque posti e Station Wagon a cinque posti) assieme ai due allestimenti previsti per il lancio sul mercato, chiamati Trialmaster e Fieldmaster.

Entrando un po’ più nei dettagli, l’allestimento Trialmaster prevede i cerchi in acciaio da 17”, le prese d’aria Snorkel, la scaletta e le barre porta-tutto, gli interruttori ausiliari, la bussola con altimetro e la cintura multiuso esterna. A questa dotazione è abbinato il pacchetto Rough, con differenziale anteriore e posteriore su pneumatici specifici, e quello Smooth, che comprende diverse “comodità” tra le quali i vani portaoggetti nell’abitacolo (impreziosito dalle luci sottoporta e quelle ambientali), la telecamera posteriore, i sensori di parcheggio anteriori, gli specchietti retrovisori riscaldabili e l’allarme antifurto con “immobilizer”.

L’allestimento Fieldmaster, invece, è più orientato sul comfort di marcia rispetto al precedente e per questo motivo aggiunge al pacchetto Smooth di serie i rivestimenti interni in pelle, i finestrini Safari, i sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente e i tappetini in moquette. Questo, ovviamente, vale per la versione Utility, mentre quella SW è omologata come veicolo commerciale di categoria N1 e si indirizza a tutti quei professionisti che vogliono un mezzo robusto e affidabile in ogni condizione.

In questo caso l’equipaggiamento della Ineos Grenadier cambia sensibilmente e offre di serie un telaio a longheroni con assali rigidi Carraro sia all’anteriore che al posteriore, sospensioni elicoidali, differenziale a bloccaggio centrale, cambio automatico a otto rapporti con riduttore a due velocità e trazione integrale permanente, nonchè una carrozzeria in acciaio zincato con piastre rinforzate, ganci traino all’avantreno e al retrotreno e barre di protezione sul tettuccio.

Uno sguardo ai prezzi? La nuova Ineos Grenadier può essere pre-ordinata sul sito ufficiale con un listino in partenza da 63.190 Euro nella versione Utility Wagon a due porte, che sale a 64.390 Euro nel caso della cinque porte. La Station Wagon, invece, è disponibile da 71.990 Euro.