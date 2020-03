Infomotori.com: dal 1997 vicino ai suoi lettori, ora più che mai!

Infomotori.com è nato nel 1997 (stesso anno di Google e Netflix...) giusto in tempo per assistere al crollo di Internet che per una start up come un web magazine non era il massimo ma ci ha paradossalmente dato la carica per crescere e diventare una delle più autorevoli testate nazionali. Oggi il Coronavirus ci sfida tutti e la prima medicina è pensare positivo e stare vicini, magari uniti dalla comune passione per i motori, la mobilità e gli stessi viaggi che sicuramente potremo riorganizzare fra pochi mesi.

Il 2020 sarà sicuramente ricordato come un inizio decennio decisamente forte a causa del COVID-19 alias Coronavirus che ha brutalmente accelerato i cambiamenti imposti dalla stessa rivoluzione climatica.

Infomotori.com ha un DNA particolarmente forte essendo nato nel 1997, giusto pochi anni dopo il crollo della Bolla Speculativa del Web superata la quale stavamo giusto passando dalla fase amatoriale a quella professionale quando, l’11 settembre 2001, ci siamo visti in TV il crollo delle Twin Towers mentre eravamo nella web factory a sviluppare la nuova piattaforma… Insomma ne abbiamo viste di tutti i colori, compresa la crisi del 2008 ed il successivo decennio di ripresa. Oggi quindi siamo vaccinati e vogliamo essere vicini ai nostri lettori in maniera responsabile ed amichevole oltre che professionale.

Ben prima che si parlasse di lavoro agile (a proposito, da noi la tecnologia Scrum e la metodologia Agile è applicata dal 2018…) la redazione si è subito attivata con lo smart working e da diverse settimane i nostri collaboratori lavorano in sicurezza da casa dopo aver sperimentato come sia possibile seguire un Salone Internazionale dell’Automobile come quello di Ginevra senza muoversi dalla redazione (peccato però perchè avevamo un progetto speciale davvero simpatico ma lo faremo più avanti…!)

Il nostro ruolo vuole continuare ad essere di informazione, di approfondimento e di indipendenza permesso dall’essere da oltre 25 anni fieramente diretti e coordinati dagli stessi fondatori cercando al contempo di farvi un pò sorridere parlando di cose talvolta serie ma cercando sempre di trovare il lato positivo della medaglia.

News ma non solo: questo COVID-19 ci ha convinto che le informazioni saranno una parte sempre fondamentale ma non completa della nostra attività perché la filiera automotive richiede attività più integrate a favore dello stesso automobilista-cliente che non va solo informato ma anche guidato e consigliato verso la migliore soluzione di mobilità che farà sempre meno rima con proprietà.

Un Grazie con la G maiuscola va dato ai nostri lettori che anche in questo periodo in cui si è sicuramente più attratti dai TG e dagli speciali Coronavirus non hanno dimenticato il loro portale del cuore, continuando a seguirci e di questo vi siamo riconoscenti perché significa che la direzione presa è quella giusta.

Un grazie anche a tutto il nostro Team per la passione, disponibilità, pazienza, flessibilità e professionalità che sta dimostrando anche questa volta!

Anche senza questa Pandemia, la mobilità stava rapidamente modificandosi ed indubbiamente questo terremoto avrà importanti sviluppi sul piano industriale, distributivo e di assistenza oltre che di vendita con molte persone che dovranno reinventarsi un mestiere e lo stesso giornalista dei motori dovrà fare serie riflessioni perché il lavoro nato dai Founders negli Anni Novanta è ormai distante anni luce da questo periodo in cui tutto sta cambiando, fatta eccezione per il desiderio e la necessità di informazioni serie, rigorose e verificate stando ben lontano dal gregge che non sempre racconta proprio tutto per pigrizia e non solo.

Stay quindi tuned e coraggio che saremo in grado di superare anche questa sfida che ci farà ulteriormente maturare e ringraziare l’Universo per ciò che abbiamo.

Ivana Gabriella Cenci, Direttore Responsabile Infomotori.com