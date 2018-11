Parte la dodicesima edizione del premio Auto Più Bella del Web 2019 (Infomotori Web Awards) con una classifica generale ed un'altra speciale dedicata alle vetture ad alte prestazioni. Unicità del premio esclusivamente web è che da quest'anno tutte le candidate sono elettrificate (ibride plug in o elettriche)

Infomotori Web Awards giunge quest’anno alla sua XX edizione, con tante novità che anticipano i trend del mondo automotive. La novità interessante di quest’anno sta nell’elenco delle candidate: come vedi sono tutte auto elettrificate. Siamo infatti ad una svolta epocale e per il 2019 sono già molte le marche che hanno puntato sull’elettrico. Abbiamo quindi selezionato 12 candidate (non più di una vettura per marca) alla portata di tutti che si contenderanno il premio Auto Più Bella del Web 2019. Ecco la lista delle auto in gara:

IWA 2019 – Auto più Bella del Web

BMW i3 (elettrica)

Citroen E-Mehari (elettrica)

Hyundai Kona EV (elettrica)

Kia Niro EV (elettrica)

Mini Countryman E (ibrida plug-in)

Mitsubishi Outlander (ibrida plug-in)

Nissan Evalia (elettrica)

Peugeot Partner Tepee (elettrica)

Renault Zoe (elettrica)

Smart Fortwo EQ (elettrica)

Toyota Prius Plug In (ibrida plug-in)

Volkswagen e-golf (elettrica)

Il mercato premium ha però una voce pesante in capitolo, motivo per cui abbiamo deciso di mettere a confronto anche le più recenti vetture elettrificate ad alte prestazioni. Oltre all’Auto più Bella del Web quindi, potrete votare anche per la Top Car più bella del Web scegliendo tra questi modelli.

IWA 2019 – Top Car più Bella del Web

Audi e-Tron (elettrica)

DS7 Crossback (ibrido Plug In)

Jaguar i Pace (elettrica)

Mercedes EQC (elettrica)

Porsche Taycan (elettrica)

Range Rover Sport (ibrido plug in)

Tesla Model 3 (elettrica)

Volvo XC 60 (ibrido plug in)

La bella notizia è che la giuria di Infomotori Web Awards, è composta dai nostri lettori. Anche il tuo voto pertanto sarà determinante per l’attribuzione del premio. Avrai la possibilità di votare DUE candidate per gruppo, quindi quattro voti in tutto. Più si vota e si commenta e maggiore possibilità ci sono per vincere i premi in palio che quest’anno sono particolarmente interessanti: una Nintendo Switch con Mario Kart 8 Deluxe e 2 volanti, 5 Corsi di guida sportiva e 10 corsi di guida sicura erogati dalla Subaru Driving School.

Votare è semplicissimo! Basta andare nella sezione dedicata, registrarsi, scegliere l’auto che più vi convince e soprattutto motivare al meglio la vostra scelta: i giudizi più competenti, simpatici e originali saranno premiati dalla nostra giuria! Attenzione: per vincere uno dei premi in palio non è necessario votare l’auto vincente, è invece importante scrivere commenti brillanti.

Buon voto a tutti!