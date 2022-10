Inizia la nuova era elettrica di Citroën: dal 2023 un nuovo logo su tutti i modelli

Da metà 2023 il marchio Citroën introdurrà un nuovo logo su tutte le sue vetture, che riprende la sua tradizione volando verso il futuro (elettrico)

Il marchio Citroen è pronto a dare vita a una nuova era, contraddistinta da una forte accelerazione verso la mobilità elettrica per tutti i suoi modelli. Il testimone di questo passaggio sarà il suo nuovo logo, svelato proprio in questi giorni come decima evoluzione della sua identità che reinterpreta il “chevron” originale del 1919 adottato dal fondatore André Citroën.

Rispetto al marchio che abbiamo conosciuto in questi anni, il nuovo logo della Casa francese avrà i “baffi” più larghi e prominenti, sarà più luminoso ed eco-sostenibile (perchè privo di cromo) e potrà addirittura essere rappresentato con un colore diverso a seconda della vettura sulla quale sarà applicato. Sulle tonalità di carrozzeria più scure è prevista una versione bianca, su quelle più chiare una nella tinta Monte Carlo Blue e sui modelli più sportivi quella in colorazione “Infrarouge”. Al suo fianco, inoltre, è stato preparato un nuovo motto, che con la frase “Nothing Moves Us Like Citroen” vuole sottolineare la volontà di prendere in carico la mobilità elettrica del futuro con accessibilità, audacia e benessere per tutti i propri clienti.

Il nuovo logo di Citroen, ovviamente, sarà presente in tutti i punti di contatto del marchio francese, dalle vetture ai concessionari, dai centri di assistenza autorizzati fino alle boutique e all’app digitale My Citroen. Il suo arrivo è previsto per metà 2023, ma già nei prossimi giorni sarà utilizzato su una concept car pronta per essere svelata in vista del Salone di Parigi.

“Per Citroën è giunto il momento di adottare un nuovo look più moderno e contemporaneo – ha affermato Vincent Cobée, CEO di Citroen – La nostra nuova identità rappresenta il progresso: trasportando i nostri clienti sia fisicamente, in veicoli all’avanguardia, sia emotivamente, assicurando che la loro intera esperienza – in particolare la transizione all’elettrico – sia più accessibile, confortevole e piacevole. La nostra tradizione di ispirare i consumatori con veicoli audaci ci spinge ad adottare un approccio diverso e più inclusivo verso la mobilità del futuro delle famiglie. Siamo fermamente convinti che tutti i nostri clienti passati, presenti e futuri concorderanno sul fatto che ‘Nothing moves us like Citroën’“.