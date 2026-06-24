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International Motors: il punto di riferimento per una mobilità sicura ed esclusiva

Trovare la vettura perfetta in un mercato dinamico ed eterogeneo richiede il supporto di un partner solido, capace di mettere la trasparenza e l’ascolto al centro di ogni trattativa. International Motors incarna esattamente questi valori, ponendosi non come un semplice salone di vendita, ma come un Hub d’avanguardia per la mobilità individuale e aziendale. All’interno degli showroom del Gruppo, ogni cliente viene affiancato da consulenti specializzati, capaci di trasformare l’acquisto dell’auto in un percorso sereno e privo di incognite. L’assoluta qualità organizzativa e l’efficienza dei servizi offerti hanno ottenuto una prestigiosa consacrazione ufficiale: International Motors è inserito a pieno titolo nella Guida Top Dealers Italia, il volume che seleziona e fa conoscere i migliori concessionari del nostro Paese.

La selezione dell’usato protetto: esami rigorosi e chilometri scritti

La divisione dedicata alle auto usate, ai modelli aziendali e alle opportunità a KM 0 rappresenta il fiore all’occhiello di International Motors, configurata per offrire la stessa identica serenità di un veicolo appena uscito dalle linee di fabbrica. Prima di ricevere il via libera per l’esposizione, ogni vettura di seconda mano deve superare un rigido protocollo di screening meccatronico e diagnosi computerizzata all’interno delle officine interne.

I tecnici specializzati analizzano minuziosamente la salute del motore, lo stato di usura dei moduli frenanti, l’efficienza delle sospensioni e la stabilità di tutti i sistemi elettronici di sicurezza attiva. A tutela totale dell’acquirente, la concessionaria inserisce direttamente nel contratto la certificazione scritta dello storico chilometrico reale, blindando la trasparenza dell’accordo. Il ciclo di preparazione si chiude con un trattamento professionale di igienizzazione profonda e sanificazione dell’abitacolo, garantendo la consegna di un ambiente salubre e pari al nuovo.

Architetture finanziarie modulari, permuta rapida e test drive dinamico

International Motors semplifica l’esperienza d’acquisto eliminando le complessità burocratiche ed economiche attraverso formule di credito agili e snelle. Presso gli uffici commerciali, un team di professionisti progetta soluzioni finanziarie sartoriali e piani di ammortamento flessibili, calibrati per adattarsi perfettamente alle disponibilità di spesa di famiglie e privati.

Il passaggio dalla vecchia alla nuova auto è reso immediato dal servizio di stima e permuta rapida dell’usato: gli esperti elaborano quotazioni competitive ancorate in tempo reale ai parametri di mercato, convertendo all’istante il valore concordato in un acconto per il nuovo acquisto e assorbendo interamente la burocrazia amministrativa. Inoltre, per azzerare ogni esitazione, il cliente viene sempre invitato a effettuare una sessione di test drive gratuito su strada, il modo migliore per verificare l’assetto e il perfetto feeling di guida del mezzo prima di firmare il contratto.

La vetrina del nuovo e i servizi su misura per le aziende e i professionisti

Per chi punta ai modelli di ultima generazione, gli spazi espositivi offrono un’immersione totale nelle novità più interessanti del settore automotive, con una grandissima attenzione dedicata ai motori ecologici. Chi desidera una macchina nuova può configurarla pezzo dopo pezzo insieme a un consulente, scoprendo i vantaggi delle motorizzazioni ibride ed elettriche, perfette per ridurre i consumi e viaggiare liberamente nel pieno rispetto dell’ambiente.

Parallelamente, il Gruppo riserva un’assistenza altamente specializzata al mondo delle aziende, delle ditte locali e delle partite IVA. Per chi usa l’auto come strumento di lavoro sono infatti disponibili veicoli commerciali spaziosi e formule di noleggio a lungo termine o leasing completamente flessibili, studiate appositamente per alleggerire le spese fiscali e garantire una flotta aziendale sempre efficiente, moderna e scattante.

La carta delle soluzioni integrate firmata International Motors

Per scoprire subito tutte le soluzioni concrete a tua disposizione nei centri d’avanguardia del Gruppo, ecco la mappa dettagliata dei loro dieci pilastri operativi:

  • 1. Showroom novità di fabbrica: Esposizione completa degli ultimi modelli lanciati sul mercato, con configurazioni personalizzate e focus sulle nuove tecnologie.
  • 2. Parco usato multimarca certificato: Una selezione accurata di vetture d’occasione che hanno superato rigidi controlli prima della messa in vendita.
  • 3. Stock KM 0 e aziendali in pronta consegna: Soluzioni seminuove ad alta convenienza, con un forte risparmio rispetto al prezzo di listino industriale.
  • 4. Ispezione tecnica e meccatronica a 360 gradi: Check-up computerizzato approfondito svolto da meccanici professionisti su ogni singola componente del mezzo.
  • 5. Tracciabilità chilometrica garantita in fattura: Massima trasparenza sul passato dell’auto attraverso una dichiarazione scritta inserita direttamente nei documenti d’acquisto.
  • 6. Trattamento di sanificazione e detailing interni: Pulizia profonda e igienizzazione antibatterica della cabina di guida per un ambiente salubre e fresco.
  • 7. Progettazione di piani di credito flessibili: Finanziamenti e tassi agevolati strutturati su misura in base al budget mensile di famiglie o imprese.
  • 8. Canale Fleet & Business per partite IVA: Formule dedicate di leasing e noleggio a lungo termine per ottimizzare i costi delle flotte aziendali.
  • 9. Quotazione immediata dell’usato in permuta: Valutazione trasparente del vecchio veicolo con gestione burocratica istantanea delle pratiche di voltura.
  • 10. Centri service ufficiali e assistenza post-vendita: Officine moderne per tagliandi ordinari e riparazioni straordinarie, con l’affidabilità approvata dalla Guida Top Dealers.

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