IWA 2021, i risultati del primo turno di sfide

Il premio IWA 2021 giunge al secondo turno. Si sono qualificate per le semifinali Land Rover Defender, Cupra Formentor, Ford Puma e Volkswagen Golf 8

Il premio “Auto Più Bella Del Web 2021”, riconoscimento assegnato ormai da tredici anni da noi di Infomotori.com, è in corso di svolgimento. Nei giorni scorsi si è concluso il primo turno di incontri, i quarti di finale, che hanno visto 4 vetture passare direttamente alle semifinali.

Nel dettaglio, Land Rover Defender ha battuto Renault Captur con 211 voti contro 67, una vittoria netta che proietta il Defender tra le prime quattro della classe. Captur, che pure i nostri lettori hanno sempre dimostrato di apprezzare, si è dovuta arrendere di fronte al fuoristrada britannico. Più equilibrata è stata invece la sfida tra Cupra Formentor e Audi A3 Sportback: il SUV sportivo spagnolo ha vinto il match con 300 voti esatti contro i 229 della tedesca. Una vittoria che conferisce prestigio a Formentor, dato che battere un’auto amata come la A3 Sportback non è impresa facile, tutt’altro.

La terza partita ha visto “scendere in campo” Opel Mokka e Ford Puma. Uno scontro tiratissimo che ha visto la Puma avere la meglio con 575 voti contro i 302 della Mokka. Puma andrà quindi a sfidare un’autentica big come la Volkswagen Golf 8 che ha superato la Mazda CX-30, battuta con l’onore delle armi dato che i voti sono stati 390 per la Golf e 281 per la CX-30. Vedremo chi andrà in finale: non vi resta che votare le sfide, che partiranno dal 10 dicembre. E’ un’operazione velocissima, gratuita e divertente: prevediamo sfide molto combattute per cui anche un singolo voto potrebbe fare la differenza!