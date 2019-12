Jaguar F-Type 2020: più affilata, moderna e potente

Per il 2020 l'ammiraglia sportiva della Casa del Giaguaro non si rinnova solo nel look, ma anche nella strumentazione digitale e in due motorizzazioni a quattro e otto cilindri

Sei anni fa la F-Type veniva presentata al pubblico nella sua prima versione, dalle forme sinuose ed elegantemente sportive come da tradizione Jaguar: oggi, invece, arriva un profondo restyling che ridefinisce la carrozzeria, ora più affilata ed accattivante, ma anche gli interni, oltre a portare in dote delle nuove motorizzazioni che abbandonano il classico propulsore V6 (almeno per i clienti Europei) che ha sempre fatto parte del DNA di questo modello della Casa del Giaguaro.

Queste, in sintesi, le novità della nuova F-Type 2020, già pronta ad essere prenotata online sul sito inglese della Jaguar dove è proposta a un prezzo lancio di 54.060 sterline, vale a dire 63.o00 Euro, e nella speciale tinta SVO Premium Velocity Blue, progettata direttamente dagli specialisti del Jaguar Design Studio.

UNA LINEA TUTTA NUOVA

Rispetto alla prima versione del 2013, la nuova Jaguar F-Type 2020 propone un frontale del tutto inedito, che la rende ancora più sportiva ed affilata pur mantenendo le proporzioni del modello originale. I fari anteriori guadagnano la tecnologia Pixel LED con quattro moduli per ciascun proiettore, diventando più sottili rispetto al passato, mentre il paraurti è ora più largo e definisce un “volto” più cattivo e aggressivo. Al posteriore, invece, le luci confermano la firma luminosa “a chicane”, esaltando il classico stile della Casa britannica.

STRUMENTAZIONE DIGITALE

Oltre alla carrozzeria, la nuova Jaguar F-Type 2020 è stata rivista anche negli interni, che ora ospitano dei sedili alleggeriti in pellame Windsor e cromature Noble nella duplice variante Sport e Performance. Il piatto forte, tuttavia, è rappresentato dalla strumentazione completamente digitale e dal sistema infotainment Touch Pro, con schermo da 10 pollici sulla plancia e pannello TFT da 12,3 pollici in alta definizione nel cuore del quadro strumenti.

Presente anche il sistema audio della Meridian, così come la connettività con gli smartphone attraverso i software Android Auto e Apple CarPlay. La ciliegina sulla torta? La possibilità di aggiornare l’intero sistema in modalità “over-the-air”, cioè sfruttando la connessione mobile e, di conseguenza, senza tornare apposta in concessionario.

PRESTAZIONI AL TOP

Disponibile nelle versioni Coupè e Convertible, la nuova Jaguar F-Type 2020 potrà essere equipaggiata con un motore quattro cilindri 2.0L da 300 CV e 400 Nm oppure con le nuove unità V8 Supercharged 5.0L da 450 CV e 580 Nm o da 575 CV e 700 Nm. Per quanto riguarda il classico V6 invece, il sei cilindri sovralimentato da 380 CV e 460 Nm sarà una prerogativa esclusivamente extra-europea.

Tutti i modelli saranno dotati del cambio automatico Quickshift a 8 marce, mentre la trazione integrale con differenziale posteriore a controllo elettronico sarà un’esclusiva dei potenti V8: la quattro cilindri, infatti, proporrà solamente la trazione posteriore. La top di gamma da 575 cavalli, inoltre, sarà presentata nell’inedito allestimento R, al quale si affiancherà quello “meno pregiato” dal nome First Edition per tutte le altre varianti.

Le prestazioni, in ogni caso, sono da riferimento della categoria: l’entry level 2.0L copre lo 0-100 km/h in 5,7 secondi, che scendono a 4,6 secondi per la versione V8 5.0L da 450 cavalli e a soli 3,7 secondi per la più potente da 575 cavalli. Tanta potenza ha richiesto una rivisitazione dell’assetto, che propone delle nuove sospensioni con ammortizzatori e molle di tipo adattivo ma anche nuovi giunti sferici e nuove barre anti-rollio, per una maggiore ridigità strutturale che conferisce un migliorato feeling alla guida. Dulcis in fundo, che però non incontrerà i favori degli appassionati del marchio, la funzione Quiet Start, che attenua il rombo del motore all’accensione… fortunatamente disinseribile attraverso la modalità di guida Dynamic.