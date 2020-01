James Hetfield, cantante dei Metallica, presenta le sue auto al museo

e potete incontrarlo con un biglietto VIP da 99$. James Hetfield, come anche Nick Mason dei Pink Floyd, ama le auto e ha deciso di farci vedere i suoi modelli più rari. Oltre a mettere all'asta qualche chitarra

James Hetfield è l’iconico cantante dei Metallica, ma non solo. È anche un grande appassionato di auto di lusso, al punto che, oltre ad acquisti da svariate migliaia di euro, disegna e crea le “sue” automobili. Per la prima volta quindi, sarà possibile osservare dal vivo tutte e dieci le creazioni del frontman dei Metallica, oltre a scambiare due parole con lui tra un cocktail e l’altro.

L’appuntamento è al Petersen Automotive Museum, a Los Angeles, dove andrà in scena Reclaimed Rust: The James Hetfield Collection. I biglietti vanno dai 35$ per l’ingresso standard ai 99$ per il VIP Pass. Durante l’evento di inaugurazione, che si terrà il 30 gennaio 2020 tra le 18.30 e le 21.30, verranno anche battute all’asta due chitarre: una ESP Snakebyte in Snow White ed una ESP Vulture in Black Satin, entrambe parte di una collezione creata in collaborazione tra l’artista ed ESP. La mostra rimarrà poi aperta dal 1 febbraio al 31 ottobre 2020.

Le nuove Hot Rod

Vi basterà dare una rapida occhiata alla gallery per capire che James Hetfield concentra la sua passione automobilistica in Hot Road riviste in chiave moderna. Automobili bellissime, esagerate, dal cofano smisuratamente lungo e dalla coda da coupé che ricordano il Nautilus del Capitano Nemo (Sean Connery) in quel disastro cinematografico che fu La leggenda degli uomini straordinari.



Le auto riviste dalla leggenda dell’hard rock sono “Black Pearl”, una Jaguar del 1948; “Aquarius”, una Packard del 1934; “Skyscraper”, una Buick Skylard del 1953; “VooDoo Priest”, una Lincoln Zephyr del 1937; “Slow Burn”, una Auburn del 1936; “Iron Fist”, una Ford del 1963; “Crimson Ghost”, una Ford Coupé del 1937 ed infine “Black Jack”, ricavata da una Ford Roadster del 1932.

Le auto verranno presentate con una serie di bozzetti a testimoniare i processi creativi di Hetfield, che non si fermano alla semplice elaborazione della carrozzeria ma vanno invece ad abbracciare ogni aspetto della vettura, dalla tecnica agli interni.