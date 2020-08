Jeep anticipa la Nuova Grand Wagoneer 4xe 2021 con un video teaser

Nell'attesa del debutto ufficiale previsto per il prossimo 3 settembre, Jeep ha mostrato in anteprima la sagoma e alcuni dettagli del suo prossimo SUV elettrificato, la Nuova Grand Wagoneer 4xe 2021

L’appuntamento è fissato per il prossimo 3 settembre, quando Jeep svelerà al grande pubblico la sua nuova creazione provvista di elettrificazione ibrida plug-in: stiamo parlando della Nuova Grand Wagoneer 4xe, che andrà ad ereditare la ricarica “alla spina” della Renegade e della Compass ma che avrà anche il compito di ridefinire le linee guida da SUV di grandi dimensioni, scontrandosi direttamente con il possente RAM 1500.

Una vettura particolarmente attesa da tutti gli appassionati del marchio, che in realtà è stata progressivamente portata alla luce da Jeep grazie ad alcune foto teaser e ad un breve video pubblicato sul suo account Twitter. “Il ritorno di un veicolo che definì una generazione di avventure. In arrivo nel 2021“, questo è quanto si legge nel post pubblicato dal marchio oggi parte del Gruppo FCA, in cui la Nuova Grand Wagoneer 4xe anticipa la sua sagoma e alcuni dettagli importanti.

Ciò che si può notare sono essenzialmente le forme anteriori del SUV in questione, caratterizzato da un cofano curvo, da paraurti arrotondati, da i classici mancorrenti sul tettuccio e da un’altezza da terra tutt’altro che esagerata. In ogni caso, la Nuova Grand Wagoneer 4xe otterrà la stessa piattaforma che equipaggia il RAM 1500, con il quale condividerà con tutta probabilità anche le motorizzazioni. Tra queste sarà presente un V6 da 3,6 Litri capace di 309 cavalli e 364 Nm di coppia, affiancato da un più potente V8 da 5,7 Litri, 400 cavalli e 556 Nm, entrambi destinati al mercato americano. Per l’Italia, invece, ciò che catalizzerà l’attenzione del pubblico sarà sicuramente la variante ibrida plug-in 4xe, con trazione integrale spinta dal motore elettrico posteriore e un’unità principale probabilmente derivata dalla Wrangler.