Jeep Compass e Renegade 4Xe: al via le ordinazioni

Grazie all'applicazione Google Hangouts Meets gli utenti Jeep potranno scoprire le novità della gamma e dialogare con un consulente di vendita senza uscire di casa e volendo potranno procedere anche all'ordine di Jeep Compass e Jeep Renegade 4Xe

Avete bisogno di cambiare l’auto, avete già scelto il modello di riferimento, ma non potete recarvi in concessionaria. Jeep ha la soluzione per voi: visto il grande successo del pre booking dedicato ai due modelli First Edition. il brand ha deciso di replicare l’operazione per Compass e Renegade 4Xe.

Grazie a Jeep l’auto si sceglie in maniera virtuale

Jeep cerca di andare oltre le difficoltà del momento dovute al coronavirus e per proseguire la propria attività, gli showroom Jeep si aprono virtualmente grazie all’applicazione Google Hangouts Meets che consente, senza uscire di casa, di scoprire le novità della gamma e dialogare con un consulente di vendita e volendo procedere anche all’ordine di Jeep Compass e Jeep Renegade 4Xe. Una bella iniziativa che vede l’Italia come mercato “pilota” per trattative in remoto. Per rendere omaggio a tecnici e ingegneri che hanno reso possibile l’arrivo dei nuovi modelli, Jeep ha anche realizzato un video che riprende un road test lungo 3.800 chilometri, partito dallo stabilimento torinese di Mirafiori per raggiungere il Proving Ground di Arjeplog nella Lapponia svedese. Il viaggio è servito come test sul campo per le vetture ibride elettriche plug-in per la regione EMEA in contesti reali.