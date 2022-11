Jeep Avenger: con motore benzina da 100 cavalli prezzi da 26.900 Euro

La nuova Jeep Avenger arriva sul mercato italiano in allestimento 1ST Edition con motore benzina 1.2 da 100 CV e nella versione 100% elettrica

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, il marchio Jeep ha svelato in questi giorni il listino prezzi della Nuova Avenger, B-SUV compatto che sarà inizialmente proposto in un’unica versione a benzina (con motore 1.2 GSE da 100 cavalli) e nel più specifico modello 100% elettrico, il quale è caratterizzato da una powertrain da 156 cavalli con pacco batterie da 51 kWh in grado (sulla carta) di garantire un’autonomia fino a circa 400 km secondo il ciclo WLTP.

Rispetto a quanto già conosciamo, tuttavia, è proprio la versione a benzina la vera novità protagonista di questo articolo: in tale configurazione la Nuova Jeep Avenger è infatti equipaggiata con un tre cilindri 1.2 Litri GSE T3 da 100 cavalli a trazione anteriore con cambio manuale a sei marce, il quale consente di limitare i consumi a soli 5,6 Litri ogni 100 km e le emissioni di CO2 a 126 grammi per chilometro. La dotazione, in questo caso, è già molto ricca perchè l’allestimento 1ST Edition include i cerchi da 18”, i gruppi ottici Full LED, i vetri privacy, l’apertura Keyless e il portellone elettrico Hands free.

A ciò si aggiungono il sistema infotainment UConnect da 10,25” e il Digital Cockpit con la stessa diagonale, la dock-station per la ricarica wireless dello smartphone, il clima automatico bi-zona, la compatibilità Apple CarPlay – Android Auto, l’Ambient Lighting multicolore, gli specchietti retrovisori elettrici e un pacchetto ADAS di Livello 2 comprendente il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la telecamera esterna con angolo di visuale di 360°. I prezzi? Da 26.900 Euro per la versione benzina e da 39.500 Euro per quella Full Electric.