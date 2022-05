Jeep e Juventus ancora insieme: ecco i colori della maglia 2022-2023

La Juventus ha svelato la sua nuova maglia per la stagione calcistica 2022-2023: su di essa spiccherà di nuovo il logo elettrificato di Jeep

Di nuovo insieme, anche per la stagione 2022-2023: la partnership tra il marchio Jeep e la Juventus sembra destinata a durare fino al prossimo anno, dal momento che negli scorsi giorni la squadra maschile ha indossato le nuove divise durante l’ultimo incontro casalingo del Campionato in corso. La stessa maglia era stata utilizzata in precedenza dalle Juventus Women durante l’incontro di sabato 14 maggio e, proprio come in passato, presenta tra i colori bianco e nero il logo del brand americano, impreziosito da alcuni fulmini che sottolineano il percorso di elettrificazione già lanciato con la gamma 4xe.

La collaborazione tra Jeep e Juventus, iniziata nella stagione 2012-2013, è pronta quindi a centrare nuove vittorie pur mantenendo ben saldi i valori di autenticità e passione che hanno portato nel tempo alla conquista di ben 17 Titoli, tra i quali anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Entrando un po’ più nei dettagli, la nuova divisa della Juventus (di cui potete ammirare un’anteprima qua sotto) propone una nuova interpretazione delle storiche strisce verticali bianche e nere, con una grafica inedita che utilizza la forma del triangolo – già simbolo che identifica la struttura architettonica dello stadio da calcio.