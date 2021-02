Jeep festeggia i primi 80 anni di storia

Jeep Renegade, Compass, Wrangler e Gladiator verranno lanciate nella speciale versione 80° Anniversario, mentre per i nuovi clienti sono in programma tanti vantaggi raccolti nel programma Jeep Wave

Jeep taglia un traguardo prestigioso, quello dei primi 80 annoi di storia che saranno festeggiati lanciando delle nuove edizioni speciali 80° Anniversario sui modelli Renegade, Compass, Wrangler e Gladiator oltre che con dei nuovi servizi a favore della clientela.

Jeep: tutte le iniziative per festeggiare 80 anni di storia

Il 2021 è un anno speciale per Jeep poiché coincide con i primi 80 anni di vita di uno dei brand di maggior peso nel settore dei 4×4. Dal 1941, anno di lancio della Willys MB, il primo veicolo 4×4 prodotto in serie, di tempo ne è passato tanto e le vetture di questo segmento hanno vissuto un’evoluzione continua. Jeep è sempre stata in prima linea e anche se il futuro sarà sempre più green (Renegade 4xe e Compass 4xe hanno segnato un punto di svolta verso l’elettrico) lo spirito della casa è sempre quello. Il primo appuntamento per festeggiare gli 80 anni è stata la web conference di presentazione delle nuove edizioni speciali 80° Anniversario che rendono omaggio sia agli otto decenni del marchio e che avranno come protagonisti i modelli più apprezzati, Renegade, Compass, Wrangler e Gladiator. Sono SUV molto diversi tra loro, per dimensioni e carattere, ma tutti con un look condiviso caratterizzato dal badge “80th” impreziosito da accenti Granite Crystal semilucidi; dai sedili rivestiti in tessuto a rombi o in pelle nera con cuciture tungsteno e logo “80th”; dai particolari neri lucidi negli interni; dalla targhetta con logo su sedili e tappetini e dai cerchi in lega dedicati.

Inoltre, i nuovi modelli Jeep in edizione speciale 80° Anniversario sono dotati di motorizzazioni termiche e ibride plug-in, contenuti tecnologici e sistemi di sicurezza di ultima generazione oltre alle proverbiali capacità 4×4 del marchio. Tra i nuovi contenuti hi-tech si segnalano il touchscreen da 8,4 a 10,1 pollici, radio DAB e navigatore con integrazione per smartphone e servizi UconnectTM, il pacchetto LED completo e la nuova schermata “Dal 1941” per il sistema di infotainment. Tra le novità del 2021 c’è il programma Jeep Wave che garantisce ai clienti servizi esclusivi e un pacchetto speciale di vantaggi che migliorano l’esperienza e il senso di appartenenza al marchio. Disponibile da gennaio sulle serie speciali “80° Anniversario” e su tutti i modelli Jeep MY 2021 comprende i primi due tagliandi entro 24 mesi dall’acquisto, la manutenzione programmata EASY CARE per i primi due anni, l’assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il Servizio Clienti prioritario fornito dal Call Center Jeep, dedicato e multi-lingue e l’accesso privilegiato agli eventi e alle partnership del marchio.