Jeep Meridian: il nuovo SUV si mostra in anteprima

Progettata appositamente per incontrare le richieste del mercato indiano, la Jeep Meridian a sette posti prende spunto dalla Commander brasiliana

Mentre in Europa l’ultima novità presentata in ordine di tempo è la Grand Cherokee in versione 4xe, l’India si appresta a ricevere quella che diventerà presto il suo punto di riferimento per il segmento SUV: si chiama Jeep Meridian e, a conti fatti, mostra notevoli somiglianze con la Commander, sempre a sette posti ma destinata al mercato sud-americano.

Basata sulla ben collaudata piattaforma della Compass, la Jeep Meridian si presenta come una vettura dal passo allungato (2.794 mm per una lunghezza complessiva di 4,769 metri) in grado di ospitare tre file di sedili, nonchè una capacità di carico di almeno 230 Litri che passa immediatamente a oltre 660 qualora si decidesse di abbattere gli ultimi due posti presenti in coda all’abitacolo.

Al momento la divisione indiana della Jeep non ha fornito altre informazioni ufficiali su questa vettura: sappiamo che il suo nome deriva dalla strada “Meridian 77” che attraversa il Paese e che un prototipo, appositamente camuffato, non solo è stato utilizzato per una serie di test della durata di 54 ore (per 3250 km), ma è anche stato inserito nel video teaser di presentazione che potete guardare anche voi qua sotto. L’arrivo sul mercato (indiano)? Nei mesi centrali del 2022.