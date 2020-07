Jeep: mini-SUV in arrivo nel 2022 su base Opel Mokka?

Una nuova interpretazione della prossima creazione del marchio Jeep: il SUV compatto previsto per il 2022 sarà ibrido su piattaforma PSA e simile alla nuova Opel Mokka

I MIGLIORI KM 0 PER TE Sul nostro canale usato risparmi fino al 40% su auto appena immatricolate! SCOPRI ORA

Sulla scia della volontà di fondere due realtà solide del mondo automotive come FCA e PSA, un’operazione che dovrebbe concretizzarsi entro il primo trimestre dell’anno prossimo, il marchio Jeep sta lavorando per portare sul mercato un prodotto innovativo, un SUV compatto di tipo ibrido capace di adattarsi alla frenetica vita quotidiana di tutti i giorni, senza tuttavia rinunciare alle tradizionali capacità da fuoristrada del brand statunitense.

Vista la sempre più accentuata vicinanza con il gruppo PSA, questa nuova vettura potrebbe mutuare alcune soluzioni già viste sulla nuova Opel Mokka, prima tra tutte la piattaforma CMP (Common Modular Platform) condivisa anche con Opel Corsa e i nuovi Model Year di Peugeot 208 e 2008. In questo senso, l’artista brasiliano Kleber Silva ha provato ad immaginarsi questo “baby-SUV” Made in Jeep, realizzando un paio di render davvero interessanti.

Il risultato di quello che sarà, a tutti gli effetti, il fratello minore della possente Jeep Renegade 4xe si presenta come un veicolo di sicuro interesse per tutti coloro che vogliono un SUV… dalle dimensioni meno invasive, adatto anche alla città grazie alla probabile presenza di un propulsore ibrido di tipo eco-friendly. A questo punto, per sapere se i render in questione diventeranno realtà, non resta che attendere il 2022…