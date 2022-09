Jeep Recon e Wagoneer S: i nuovi SUV elettrici del brand

Durante il Jeep 4xe Day il marchio americano ha anticipato due nuovi SUV, uno per il fuoristrada puro e l'altro più "urbanizzato" e di stampo premium

Durante il Jeep 4xe Day il marchio a stelle e strisce ha delineato punto per punto quelli che saranno i suoi piani futuri: l’obiettivo comune è quello di avere una gamma 100% elettrica entro il 2030, un’ambizione per la quale sono stati anticipati non solo il nuovo B-SUV Avenger destinato all’Europa… ma anche due nuovi “ruote alte” che andranno ad arricchire nel biennio 2023-2024 i listini del Nordamerica.

Il primo si chiama Jeep Recon ed è un SUV full-electric dalle forme muscolose che vuole esaltare il principio della guida in fuoristrada senza compromessi: diciamolo subito, come concetto non è simile alla Wrangler ma vuole esserne piuttosto una variante “urbanizzata”, distinguendosi per la powertrain 100% elettrica e per diverse soluzioni che le permetteranno di affrontare senza difficoltà anche i terreni più impervi.

Presente all’appello, infatti, il sistema di gestione della trazione integrale Selec-Terrain, in abbinamento al gancio di traino, alle protezioni per il sottoscocca e agli pneumatici tassellati. Tra le altre sue caratteristiche, la nuova Jeep Recon offrirà anche la possibilità di smontare le portiere, rimuovere il parabrezza e aprire il tettuccio soft-top, in modo da garantire la massima visibilità durante la guida in off-road.

Molto diverso, invece, il secondo SUV presentato da Jeep durante la world premiere degli scorsi giorni: si chiama Wagoneer S e, come dice il nome, riprende la Wagoneer originale proponendo un pacchetto più compatto contraddistinto da linee filanti e sportive di categoria premium. Come la Recon vanterà una powertrain al 100% elettrica capace di un’autonomia prossima ai 640 km e di prestazioni entusiasmanti, nell’ordine dei 600 cavalli gestiti attraverso la trazione integrale che fermerà il cronometro dello 0-100 in un tempo inferiore ai 4 secondi.

Il debutto sul mercato nordamericano di questi due modelli è previsto in tempi differenti: la Jeep Recon dovrebbe arrivare nel 2023, mentre la Wagoneer S entrerà in produzione solamente nel 2024 e anticiperà un ulteriore modello elettrico in arrivo l’anno successivo che dovrebbe andare a sostituire l’attuale generazione della Renegade.