Jeremy Clarckson contro Greta Thumberg: “Tornatene a Scuola”

Jeremy Clarckson, storico ex conduttore di Top Gear, ha attaccato Greta Thumberg. La risposta non si è fatta attendere, nemmeno dalla figlia Emily Clarckson.

Evidentemente era questione di tempo. Jeremy Clarckson, nella sua tradizionale colonna del Sun, ha dedicato un articolo a Greta Thumberg, che recentemente ha tenuto un discorso alle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Le parole dell’ex conduttore di Top Gear hanno apparecchiato subito un perfetto terreno di guerra solo che questa volta, dall’altra parte della barricata, c’è Emily Clarckson, figlia venticinquenne di Jeremy. Il tutto in un botta e risposta via Twitter che si sta protraendo di giorno in giorno, con risposte più o meno interessanti. In questo Tweet Emily chiede al padre (implicitamente) perché non può semplicemente essere “Grato a Greta” come fa, in questo caso, il comico britannico John Bishop.

Wouldn’t it be nice if all middle aged blokes could talk to and about Greta, the ballsy af teenager out there changing the world, like this ❤️🙃 https://t.co/WQuAvkwISV — Em Clarkson (@EmilyClarkson) 26 settembre 2019

Il testo incriminato apparso sulle pagine del Sun è in pieno stile Clarckson (padre!) e lo riportiamo qui di seguito.

Quando un’adolescente fa una scenata, è arrabbiata e piange, la maggior parte dei genitori la manda nella propria stanza finché non si è calmata.

Tuttavia, quando la sedicenne Greta Thunberg è salita sul palco alle Nazioni Unite questa settimana e ha avuto un completo crollo adolescenziale, è stata coperta dagli applausi. Non da me però. Perché ero ammalato, sprofondato nei miei problemi. “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia” ha singhiozzato Greta. “Siamo all’inizio di un’estinzione di massa e tutto ciò di cui volete parlare sono soldi e fiabe sul capitalismo. Come osate?” Bene, beh, nelle parole immortali di Samuel L Jackson in Pulp Fiction: “Permettimi di replicare”. Come osiamo? No. Come osi TU, navigare in America su uno yacht in fibra di carbonio che non hai costruito che costa 15 milioni di euro, che non hai guadagnato e che ha un motore Diesel di riserva che non hai menzionato. Mi dispiace, signorina Thunberg, ma se hai intenzione di far parte della mia generazione, devi accettare che ora io parli della tua. Cosa dici delle pillole che prendi quando hai mal di testa? Che dire dell’acqua pulita che esce dal tuo rubinetto? Che dire del cibo che puoi acquistare in qualsiasi momento del giorno e della notte? Nessun sedicenne è responsabile di tutto ciò. Che dire delle missioni di aiuto attualmente in corso in alcuni dei paesi più poveri del mondo o delle pillole che aiutano a sopravvivere con l’AIDS? Pensa a tutti i film che ti sono piaciuti. Film realizzati da adulti. E tutti quei comici che ti hanno fatto ridere. E poi fai una pausa per un momento e considera che, quanto dormi profondamente la notte, ci sono adulti che stanno costruendo, assistendo e pilotando aerei da combattimento svedesi. Per tenerti al sicuro. Ti abbiamo dato telefoni cellulari, computer e Internet. Abbiamo creato i social media che usi ogni giorno e gestiamo le banche che pagano per tutto. Quindi, come osi stare lì e insegnarci, mocciosa viziata.

BAMBINA VIZIATA.

E sì, sei viziata perché quando hai detto a tua madre e a tuo padre di smettere di usare gli aerei e di rinunciare alla carne, non si sono comportati come genitori sani di mente, ignorandoti. Loro ti hanno detto: “Sì, cara”. E lo hanno fatto Quello che avrebbero dovuto fare è spiegarti che la vita è tragica. Alcune persone sono nate brillanti e altre sono nate stupide. Alcuni sono belli e altri no. Alcuni hanno genitori ricchi che danno loro tutto tranne l’amore. Alcuni hanno genitori poveri che non hanno altro da offrire se non l’amore. Ora stai zitta e lasciali andare avanti. Ecco come funziona il mondo. E come il mondo ha sempre funzionato. Battere i pugni sul tavolo non cambierà nulla. Lo scoprirai quando avrai qualche anno in più. Sono d’accordo con te che il mondo si sta surriscaldando. Potresti anche avere ragione sul fatto che l’uomo ha qualcosa a che fare con questa cosa. E non c’è dubbio che, man mano che i deserti si riversano nei luoghi attualmente abitabili in Africa e in Medio Oriente, l’Europa dovrà affrontare una crisi di rifugiati inimmaginabile. Qualcosa deve essere fatto al riguardo. Allora eccoti un’idea. Torna a scuola il più rapidamente possibile e lavora sodo all’ora di scienze. Perché la scienza è ciò che alla fine risolverà il problema. Non fare smorfie ed urlare addosso agli altri ogni cinque minuti. Molte migliaia di persone di cui hai avuto la temerarietà di incolpare questa settimana stanno provando a fare esattamente quello che vuoi. Quindi sii brava ragazza, stai zitta e lasciali andare avanti. E no. Non puoi restare fuori alle dieci passate. E non puoi uscire con una gonna così corta.”

Eccovi, quindi, l’emblema dello scontro generazionale, servito su Twitter. Che il conduttore di Top Gear non abbia mai avuto grosse speranze in merito alle condizioni climatiche e ambientali è cosa nota, ma lo è anche il suo proverbiale talento nel ricercare lo scontro.