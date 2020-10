Juicebox by Enel X: la colonnina di ricarica personale da tenere in garage

Per i proprietari di veicoli elettrici Enel X ha lanciato la Juicebox, una stazione di ricarica privata che potrà essere installata direttamente in garage o presso il proprio posto auto

I veicoli elettrici sono efficienti e contribuiscono positivamente al bilancio di emissioni nocive introdotte nell’atmosfera: quando è il momento di effettuare la ricarica delle batterie, tuttavia, la ricerca di una colonnina disponibile nella propria città può diventare una vera e propria impresa. E’ per questo motivo che Enel X, divisione per l’energia sostenibile del Gruppo Enel, ha introdotto in questi giorni sul mercato italiano la Juicebox, un’infrastruttura completa di ricarica personale che potrà essere semplicemente installata in garage oppure presso il proprio posto auto.

Questo strumento, ovviamente, è stata progettato completamente in Italia e realizzato con materiali di plastica riciclata, al fine di contenere ulteriormente l’inquinamento dovuto alla sua produzione. Ne esistono due versioni, entrambe gestibili da remoto grazie all’app dedicata JuicePass di Enel X: la JuiceBox Pro e la JuiceBox Pro Cellular, che aggiunge alla connettività Wi-Fi e alla tecnologia Bluetooth della prima la rete cellulare LTE per avere la connessione attiva praticamente dappertutto.

Il pacchetto di entrambe le versioni contiene la colonnina di ricarica e, a richiesta, il cavo di attacco alla corrente con una potenza fino a 22 kW, per una funzionalità di ricarica “adattiva” della base a seconda della disponibilità residua del contatore per adattarsi alle più svariate esigenze dei clienti. Utilizzando l’app JuicePass, inoltre, la ricarica del proprio veicolo potrà avvenire in due modalità: la Connect&Charge, per la quale sarà sufficiente inserire il cavo al connettore del veicolo per ripristinare l’energia nelle batterie, oppure quella con richiesta di autenticazione all’operazione tramite la card RFID.

Con la Juicebox la ricarica della propria vettura non sarà più un problema, come sottolineato dal responsabile di Enel X Italia Augusto Raggi: “Grazie alle funzionalità avanzate delle nuove infrastrutture domestiche è possibile caricare le auto in garage o sul posto di lavoro facilmente, in totale autonomia e sicurezza, anche da remoto attraverso l’app JuicePass e scegliere tra le offerte disponibili quella che più si adatta alle proprie esigenze. Il nostro obiettivo è quello di dare una spinta decisiva alla diffusione della mobilità sostenibile in tutto il Paese sia in ambito privato che pubblico e siamo convinti che la nuova JuiceBox rappresenti un altro importante contributo“.